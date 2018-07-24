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  • Сафонов: «Массовой распродажи в «Спартаке» ждать не стоит. Возможно, уйдут не более одного-двух игроков»

Сафонов: «Массовой распродажи в «Спартаке» ждать не стоит. Возможно, уйдут не более одного-двух игроков»

24 июля 2018, 14:22
6

Известный российский агент Алексей Сафонов высказал мысли о летней трансферной кампании «Спартака».

– Завершена ли трансферная кампания Спартака?

– Многое будет зависеть от того, попадет ли «Спартак» в групповой этап Лиги чемпионов. В этом случае надо будет еще народ добирать, а для чемпионата России им футболистов хватает.

– Если «Спартак» не попадет в групповой этап Лиги чемпионов, хватит ли лидерам, например, Квинси Промесу, мотивации оставаться?

– Массовой распродажи точно ждать не стоит. Может быть, один-два футболиста уйдут, не более. Потому что когда в европейских клубах есть предметный интерес к футболистам, их начинают вести заранее. Посмотрите сколько предложений у Александра Головина прямо сейчас. Если же с игроком сейчас переговоров не ведется, вряд ли до зимы его будут дергать.

– Какие позиции в «Спартаке» требуют усиления в случае выхода в групповой раунд Лиги чемпионов?

– Сначала надо посмотреть, как сыграет новый центральный защитник Жиго. Пока он принимал участие в товарищеских матчах, а по ним сложно делать далеко идущие выводы. Надо посмотреть парня в официальных играх. Если он справится со своими задачами, тогда надо обратить внимание на края обороны. Слева, правда, может сыграть вернувшийся Георгий Джикия, а вот справа под Андреем Ещенко только молодой Георгий Тигиев.

Если же «Спартак» не выйдет в групповой этап Лиги чемпионов, ему имеющегося состава должно хватить для выступления в РПЛ.

– Как повлияет на трансферную кампанию тот факт, что в АПЛ трансферное окно закрывается 10 августа, а в Италии – 19 августа?

– У каждого футболиста есть приблизительная цена и она не сильно изменится от сопутствующих факторов. Федор Смолов стоил 17 миллионов, а на ЧМ-2018 отыграл не совсем удачно. Теперь потенциальный покупатель может поторговаться и сбить 1-2 миллиона, но базовая цена не изменилась.

– В последние дни трансферного окна цены на игроков не подскакивают?

– Клубы стараются все просчитывать. Они торгуются до последнего, и тут уже кто кого перетерпит.

– Леонид Федун сказал, что в «Спартаке» перебор игроков, и прежде чем кого-то купить, надо кого-то продать. На каких позициях в команде перебор игроков?

– Пожалуй, все-таки есть перебор футболистов в середине поля. Сильный чемпионат мира провел Роман Зобнин, восстановился Артем Тимофеев, который также созрел для игры на первую команду и будет еще прибавлять. Поэтому спартаковцы могли бы отпустить того же Фернандо.

Наверное, есть возможность продать за хорошие деньги самого Зобнина, на которого есть спрос. Но вряд ли «Спартак» захочет с ним расставаться. Есть же не только цель заработать, но стоят и спортивные задачи – выиграть чемпионат России, кубок, заработать денег в Лиге чемпионов.

– Кто из молодых россиян способен заиграть в основе «Спартака»?

– Если тренер будет доверять, у Тимофеева и Александра Ломовицкого будут хорошие шансы заиграть. По возрасту они сейчас в самом соку и могут выстрелить. Ломовицкий играет на позиции крайнего полузащитника, может сыграть и слева, и справа. Считаю, что он посильнее другого воспитанника красно-белых Александра Зуева, который в итоге был продан «Ростову».

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (6)
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Федорыч-НН
1532433982
"Прежде чем купить что-то ненужное, надо сначала продать что-то ненужное" - народная мудрость.
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hevbn 28
1532435226
На мой взгляд единственная линия в Спартаке которая действительно нуждается в усилении это оборона ,тут и центр потому что ушли Таски и Максимович (каким бы он не был, но он ушёл) , а пришёл пока только Жиго , ну и фланги конечно тоже нуждаются в усилении потому, что и Комбарову и Ещенко уже за 30 , а один Тигиев оба фланга не закроет (Петковича можно не считать) , а во всех остальных линиях Спартаку нужны игроки разве что ради обновления (если конечно никто не уйдёт) , ну и ещё на место Самедова можно было бы взять игрока , но здесь надо подумать возможно кто то из молодёжки сможет подтянутся , а во всём остальном я думаю состав Спартака как минимум ни кому не уступает в России , да и в Европе достаточно боеспособен.
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OfaZavr
1532447994
правильно, нужно приобретать по мере надобности и при определенных условиях, продавать думаю никого не стоит если не поступит супер выгодного предложения.
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zigbert
1532454147
Конечно если будут куплены качественные игроки, придется кого то продать и никуда от этого не денешься.
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