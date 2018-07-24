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    Сафонов: «Массовой распродажи в «Спартаке» ждать не стоит. Возможно, уйдут не более одного-двух игроков»

    Известный российский агент Алексей Сафонов высказал мысли о летней трансферной кампании «Спартака».

    – Завершена ли трансферная кампания Спартака?

    – Многое будет зависеть от того, попадет ли «Спартак» в групповой этап Лиги чемпионов. В этом случае надо будет еще народ добирать, а для чемпионата России им футболистов хватает.

    – Если «Спартак» не попадет в групповой этап Лиги чемпионов, хватит ли лидерам, например, Квинси Промесу, мотивации оставаться?

    – Массовой распродажи точно ждать не стоит. Может быть, один-два футболиста уйдут, не более. Потому что когда в европейских клубах есть предметный интерес к футболистам, их начинают вести заранее. Посмотрите сколько предложений у Александра Головина прямо сейчас. Если же с игроком сейчас переговоров не ведется, вряд ли до зимы его будут дергать.

    – Какие позиции в «Спартаке» требуют усиления в случае выхода в групповой раунд Лиги чемпионов?

    – Сначала надо посмотреть, как сыграет новый центральный защитник Жиго. Пока он принимал участие в товарищеских матчах, а по ним сложно делать далеко идущие выводы. Надо посмотреть парня в официальных играх. Если он справится со своими задачами, тогда надо обратить внимание на края обороны. Слева, правда, может сыграть вернувшийся Георгий Джикия, а вот справа под Андреем Ещенко только молодой Георгий Тигиев.

    Если же «Спартак» не выйдет в групповой этап Лиги чемпионов, ему имеющегося состава должно хватить для выступления в РПЛ.

    – Как повлияет на трансферную кампанию тот факт, что в АПЛ трансферное окно закрывается 10 августа, а в Италии – 19 августа?

    – У каждого футболиста есть приблизительная цена и она не сильно изменится от сопутствующих факторов. Федор Смолов стоил 17 миллионов, а на ЧМ-2018 отыграл не совсем удачно. Теперь потенциальный покупатель может поторговаться и сбить 1-2 миллиона, но базовая цена не изменилась.

    – В последние дни трансферного окна цены на игроков не подскакивают?

    – Клубы стараются все просчитывать. Они торгуются до последнего, и тут уже кто кого перетерпит.

    – Леонид Федун сказал, что в «Спартаке» перебор игроков, и прежде чем кого-то купить, надо кого-то продать. На каких позициях в команде перебор игроков?

    – Пожалуй, все-таки есть перебор футболистов в середине поля. Сильный чемпионат мира провел Роман Зобнин, восстановился Артем Тимофеев, который также созрел для игры на первую команду и будет еще прибавлять. Поэтому спартаковцы могли бы отпустить того же Фернандо.

    Наверное, есть возможность продать за хорошие деньги самого Зобнина, на которого есть спрос. Но вряд ли «Спартак» захочет с ним расставаться. Есть же не только цель заработать, но стоят и спортивные задачи – выиграть чемпионат России, кубок, заработать денег в Лиге чемпионов.

    – Кто из молодых россиян способен заиграть в основе «Спартака»?

    – Если тренер будет доверять, у Тимофеева и Александра Ломовицкого будут хорошие шансы заиграть. По возрасту они сейчас в самом соку и могут выстрелить. Ломовицкий играет на позиции крайнего полузащитника, может сыграть и слева, и справа. Считаю, что он посильнее другого воспитанника красно-белых Александра Зуева, который в итоге был продан «Ростову».

    Источник: «Советский спорт»

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    24.07.2018 14:22
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 24 июля 2018, 20:42

      Конечно если будут куплены качественные игроки, придется кого то продать и никуда от этого не денешься.

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 июля 2018, 18:59

      правильно, нужно приобретать по мере надобности и при определенных условиях, продавать думаю никого не стоит если не поступит супер выгодного предложения.

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 24 июля 2018, 15:27

      На мой взгляд единственная линия в Спартаке которая действительно нуждается в усилении это оборона ,тут и центр потому что ушли Таски и Максимович (каким бы он не был, но он ушёл) , а пришёл пока только Жиго , ну и фланги конечно тоже нуждаются в усилении потому, что и Комбарову и Ещенко уже за 30 , а один Тигиев оба фланга не закроет (Петковича можно не считать) , а во всех остальных линиях Спартаку нужны игроки разве что ради обновления (если конечно никто не уйдёт) , ну и ещё на место Самедова можно было бы взять игрока , но здесь надо подумать возможно кто то из молодёжки сможет подтянутся , а во всём остальном я думаю состав Спартака как минимум ни кому не уступает в России , да и в Европе достаточно боеспособен.

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      Рейтинг: +20834

      derrik2000 > hevbn 28 24 июля 2018, 16:23

      Погоди ещё Петковича со счетов списывать.
      На сборах он очень качественно отыграл.
      Я невольно даже любовался им.

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 > derrik2000 24 июля 2018, 16:32

      В прошлом году Петкович тоже хорошо смотрелся на сборах и что ?, ты можешь быть лучшим игроком мира на тренировках и в товарниках , но самое главное то как ты играешь в ответственных матчах. Я буду только рад ошибиться на счёт Марко .

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      Рейтинг: +911

      Федорыч-НН 24 июля 2018, 15:06

      "Прежде чем купить что-то ненужное, надо сначала продать что-то ненужное" - народная мудрость.

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