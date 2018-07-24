Игнашевич: «Магнуссон и Чернов пока не очень согласованно действуют»

Так они же из втордивов. Из низших лиг оба.
Бывший игрок ЦСКА Сергей Игнашевич поделился мнением об игре защитников Хердура Магнуссона и Никиты Чернова.
«Магнуссон с Черновым пока не очень согласованно действуют. Не хватает взаимопонимания.
Может, это потому, что один по-русски не говорит, а второй не очень хорошо по-английски. У Хердура только первая неделя тренировок, и еще нужно сыграться.
Совет? Общаться больше, как и с другими защитникам. Нужно работать и налаживать взаимодействия», – сказал Игнашевич.
Игнашевич останется в ЦСКА и будет работать с молодежной командой