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    Игнашевич: «Магнуссон и Чернов пока не очень согласованно действуют»

    Бывший игрок ЦСКА Сергей Игнашевич поделился мнением об игре защитников Хердура Магнуссона и Никиты Чернова.

    «Магнуссон с Черновым пока не очень согласованно действуют. Не хватает взаимопонимания.

    Может, это потому, что один по-русски не говорит, а второй не очень хорошо по-английски. У Хердура только первая неделя тренировок, и еще нужно сыграться.

    Совет? Общаться больше, как и с другими защитникам. Нужно работать и налаживать взаимодействия», – сказал Игнашевич.

    Игнашевич останется в ЦСКА и будет работать с молодежной командой

    Источник: ПФК ЦСКА

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    24.07.2018 00:49
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17774

      paracetamol 24 июля 2018, 12:20

      Так они же из втордивов. Из низших лиг оба.

      0
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 24 июля 2018, 08:16

      Посмотрим в матче на суперкубок, как выглядит обновленная защита армейского клуба, не понимающая языка друг друга. Хотя с Марио, который до сих пор не знает русского языка, проблем нет и не было - многое зависит от класса игрока, а выучить около 30 русских слов (имею ввиду литературные, а не нецензурные) за месяц можно и медведя заставить.

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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > Dominator777 24 июля 2018, 10:56

      Судя по нашему футболу и звукам из трансляций, учить матерный тоже стоит - только на нем порой и общаются

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 24 июля 2018, 07:36

      Это общеизвестно и Сергей об этом знает как никто. Вообще на поле стало меньше подсказов в игре между футболистами, всё больше с лавочки и от бровки идёт. А уж между защитниками и вратарём это просто необходимо в игре.

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