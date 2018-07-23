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    Ташаев: «Болельщики «Динамо» писали мне много неприятных вещей»

    Полузащитник «Спартака» Александр Ташаев заявил, что с нетерпением ждет старта команды в Лиге чемпионов. Также футболист признался, что получил много негативных сообщений от болельщиков своего бывшего клуба «Динамо».

    В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов московский клуб сыграет с победителем пары ПАОК«Базель».

    «Просто нам не будет. Ждем игр в Лиге чемпионов с нетерпением, хотя ещe непонятно, с кем именно мы встретимся.

    Следил ли за матчами сборной России? Конечно, переживал за ребят. Самому хотелось оказаться на чемпионате мира, но, видимо, не в этот раз. Сейчас впереди чемпионат России.

    Приeм со стороны динамовских фанатов? Когда будет встреча с «Динамо», тогда пойму. Футбольная жизнь такова, что к подобному нужно быть готовым. Мне писали много неприятных вещей. Были и те, кто поблагодарил. Все люди разные», – сказал Ташаев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.07.2018 18:33
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +22

      Firs75 24 июля 2018, 14:37

      как не поймёте это футбол же , игроки переходят у каждой команде , если бы у динамо хорошо было бы с руководством он не ушёл бы , теперь жопу разрывает панченко про ташаева

      0
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 23 июля 2018, 22:52

      Это было ожидаемо. Ответная реакция. И теперь это надо признать как свершившийся факт.

      4
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      Рейтинг: +11537

      SEREZHA7575 23 июля 2018, 22:06

      удачи!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3754

      Yev 23 июля 2018, 21:53

      А можно о Ташаеве и Головине хотя бы один день ничего не писать.
      Достали, ньюсмейкеры хреновы!

      1
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 23 июля 2018, 19:33

      Толерантно отскочил,умный значит..
      Дальше посмотреть..

      6
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 июля 2018, 19:28

      адекватные все прекрасно понимают и никогда всякие гадости говорить и писать не станут, а на всяких стукнутых лучше и не обращать внимания.

      8
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      Рейтинг: +5604

      Mazai-NN > OfaZavr 23 июля 2018, 19:44

      Ну да. Ваши Дзюбу до сих пор парафинят.

      3
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      ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Mazai-NN 23 июля 2018, 19:52

      Дзюба это особый случай, он успел и наговорить всякого и сделать, а Ташаев не заслужил к себе такого отношения. старался в играх за Динамо и с болельщиками отношения не портил.

      5
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      Рейтинг: +5604

      Mazai-NN > OfaZavr 23 июля 2018, 19:56

      Не ну я спорить не буду. Вам оно виднее. Я в подробности не вникал

      3
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > Mazai-NN 23 июля 2018, 20:07

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      У хрюшек развиты двойные стандарты.

      -5
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > VVM1964 24 июля 2018, 00:04

      К кому? К хрюшам, Шлюшаеву?

      Открою секрет, оно и не может быть иным к главному врагу и продажному Иуде.

      -1
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > БуРЖуЙ 24 июля 2018, 09:26

      Я тебя спрошу, где мне находиться и что писать, когда ты подрастёшь хоть чуть-чуть, пятачок. А пока свободен.)))

      0
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > VVM1964 24 июля 2018, 09:28

      Соперники - 14 клубов РФПЛ, хрюши и бомжи - враги и полностью заслуживают такого отношения.

      Пафоса во фразе нет. Это отношения команд и болельщиков.

      0
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      Рейтинг: +22

      Firs75 > VVM1964 24 июля 2018, 14:34

      ты прав тут он своим языком погубил себя

      0
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 23 июля 2018, 19:25

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      А что ты хотел, Иуда Шлюшаев?! Ещё на дерби экзекуция будет.

      -7
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      Рейтинг: +654

      111Hunter111 > Shotlandets86 23 июля 2018, 19:42

      Может и на дерби лавку полировать будет.

      2
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > 111Hunter111 23 июля 2018, 20:06

      Вполне возможно, только от обструкции не спасёт.

      1
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > БуРЖуЙ 24 июля 2018, 09:30

      Ребёнок, свои латентные замашки можешь проявлять к своим неокрепшим умом свинорылым дружкам. Не надо к взрослым дядям лезть со своими нетрадиционными наклонностями.)))

      0
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      Рейтинг: +115

      яцык 23 июля 2018, 19:06

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      неприятная вещь это ты свиноташаев

      -4
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 23 июля 2018, 18:54

      ну если ты как свинья себя повел что ты хотел в ответ

      -3
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 > Mishanj 23 июля 2018, 20:34

      да потому что к свиньям по свински ушел

      -1
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > БуРЖуЙ 24 июля 2018, 09:35

      Ты всё попутал, Иуда сбежал на лавку гомно-клупа за бабками, чтобы вылететь из еврокубков и обосраться в чемпе после громогласных заявлений,а этот клуп представляет из себя посмешище, как и стадо его недоразвитых болельщиков.



      А Динамо - Великий клуб.



      Учи мат. часть, пятачок.

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      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 23 июля 2018, 18:52

      Всё пройдёт, забудется, потерпи немного.

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