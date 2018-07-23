Ташаев: «Болельщики «Динамо» писали мне много неприятных вещей»

Полузащитник «Спартака» Александр Ташаев заявил, что с нетерпением ждет старта команды в Лиге чемпионов. Также футболист признался, что получил много негативных сообщений от болельщиков своего бывшего клуба «Динамо».

В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов московский клуб сыграет с победителем пары ПАОК – «Базель».

«Просто нам не будет. Ждем игр в Лиге чемпионов с нетерпением, хотя ещe непонятно, с кем именно мы встретимся.

Следил ли за матчами сборной России? Конечно, переживал за ребят. Самому хотелось оказаться на чемпионате мира, но, видимо, не в этот раз. Сейчас впереди чемпионат России.

Приeм со стороны динамовских фанатов? Когда будет встреча с «Динамо», тогда пойму. Футбольная жизнь такова, что к подобному нужно быть готовым. Мне писали много неприятных вещей. Были и те, кто поблагодарил. Все люди разные», – сказал Ташаев.