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  • Ташаев: «Болельщики «Динамо» писали мне много неприятных вещей»

Ташаев: «Болельщики «Динамо» писали мне много неприятных вещей»

23 июля 2018, 18:33
31

Полузащитник «Спартака» Александр Ташаев заявил, что с нетерпением ждет старта команды в Лиге чемпионов. Также футболист признался, что получил много негативных сообщений от болельщиков своего бывшего клуба «Динамо».

В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов московский клуб сыграет с победителем пары ПАОК«Базель».

«Просто нам не будет. Ждем игр в Лиге чемпионов с нетерпением, хотя ещe непонятно, с кем именно мы встретимся.

Следил ли за матчами сборной России? Конечно, переживал за ребят. Самому хотелось оказаться на чемпионате мира, но, видимо, не в этот раз. Сейчас впереди чемпионат России.

Приeм со стороны динамовских фанатов? Когда будет встреча с «Динамо», тогда пойму. Футбольная жизнь такова, что к подобному нужно быть готовым. Мне писали много неприятных вещей. Были и те, кто поблагодарил. Все люди разные», – сказал Ташаев.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак Ташаев Александр
Комментарии (31)
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Project Бабангида
1532360747
не пойму - он что ли на аплодисменты рассчитывал ?
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DOCTOR PENALTY
1532361167
Всё пройдёт, забудется, потерпи немного.
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giluxa1963
1532361247
ну если ты как свинья себя повел что ты хотел в ответ
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яцык
1532361995
неприятная вещь это ты свиноташаев
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Shotlandets86
1532363129
А что ты хотел, Иуда Шлюшаев?! Ещё на дерби экзекуция будет.
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OfaZavr
1532363294
адекватные все прекрасно понимают и никогда всякие гадости говорить и писать не станут, а на всяких стукнутых лучше и не обращать внимания.
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shinnik
1532363614
Толерантно отскочил,умный значит.. Дальше посмотреть..
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Yev
1532372031
А можно о Ташаеве и Головине хотя бы один день ничего не писать. Достали, ньюсмейкеры хреновы!
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SEREZHA7575
1532372802
удачи!
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zigbert
1532375547
Это было ожидаемо. Ответная реакция. И теперь это надо признать как свершившийся факт.
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