Каррера: «Лучшие игроки ЧМ-2018? Погба, Гризманн, Зобнин»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера назвал лучших футболистов прошедшего чемпионата мира-2018. Также специалист прокомментировал информацию о возможном уходе из команды Романа Зобнина и Ильи Кутепова.

— Следили ли за чемпионатом мира? Кто из игроков впечатлил больше всего?

— Могу назвать много фамилий. Мне понравился Погба, Гризманн. Роман Зобнин — среди лучших.

— Много слухов вокруг ухода Зобнина и Кутепова. Если это действительно случится, готовы провести сезон без них?

— Это лишь слухи.