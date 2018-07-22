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    Каррера: «Лучшие игроки ЧМ-2018? Погба, Гризманн, Зобнин»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера назвал лучших футболистов прошедшего чемпионата мира-2018. Также специалист прокомментировал информацию о возможном уходе из команды Романа Зобнина и Ильи Кутепова.

    — Следили ли за чемпионатом мира? Кто из игроков впечатлил больше всего?

    — Могу назвать много фамилий. Мне понравился Погба, Гризманн. Роман Зобнин — среди лучших.

    — Много слухов вокруг ухода Зобнина и Кутепова. Если это действительно случится, готовы провести сезон без них?

    — Это лишь слухи.

    Источник: Sport24

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    22.07.2018 23:50
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 23 июля 2018, 12:54

      ни кто ни куда не уходит нас дома ещё дел полно

      1
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      Рейтинг: +7392

      Старикан 23 июля 2018, 11:12

      На счёт Кутепова не знаю, а вот Рома очень нужен Спартаку!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100888

      zigbert 23 июля 2018, 11:08

      И хорошо что это слухи. Все это вселяет уверенность в высокие планы.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 июля 2018, 09:44

      пусть слухи слухами и останутся, Роман нам самим очень нужен, конечно желаю ему только лучшего но буду рад если он на всю карьеру у нас проведет.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +23534

      Мары 23 июля 2018, 07:45

      Рома много кому понравился, но надеюсь парень у нас ещё не один год поиграет.
      У Спартака большие планы.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +915

      спанчес 23 июля 2018, 07:00

      игнашевич, смолов,

      1
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      Рейтинг: +3804

      lordmrv 23 июля 2018, 00:05

      И мне Рома больше понравился

      4
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      Рейтинг: +3754

      Yev 23 июля 2018, 00:02

      Ещё раз, Зобнин просто супер, но PR компания Головина круче. По этому все только и говорят как за него в кровь бьются барселоны, челси и т.д. Не справедливо.

      6
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Yev 23 июля 2018, 00:22

      Пусть бьются я рад что так, Зобнин зато в Спартаке будет

      5
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