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Каррера: «Лучшие игроки ЧМ-2018? Погба, Гризманн, Зобнин»

22 июля 2018, 23:50
9

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера назвал лучших футболистов прошедшего чемпионата мира-2018. Также специалист прокомментировал информацию о возможном уходе из команды Романа Зобнина и Ильи Кутепова.

— Следили ли за чемпионатом мира? Кто из игроков впечатлил больше всего?

— Могу назвать много фамилий. Мне понравился Погба, Гризманн. Роман Зобнин — среди лучших.

— Много слухов вокруг ухода Зобнина и Кутепова. Если это действительно случится, готовы провести сезон без них?

— Это лишь слухи.

Источник: Sport24
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Спартак Франция Россия Кутепов Илья Гризманн Антуан Зобнин Роман Погба Поль Каррера Массимо
Комментарии (9)
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Yev
1532293345
Ещё раз, Зобнин просто супер, но PR компания Головина круче. По этому все только и говорят как за него в кровь бьются барселоны, челси и т.д. Не справедливо.
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lordmrv
1532293513
И мне Рома больше понравился
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спанчес
1532318425
игнашевич, смолов,
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Мары
1532321145
Рома много кому понравился, но надеюсь парень у нас ещё не один год поиграет. У Спартака большие планы.
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OfaZavr
1532328285
пусть слухи слухами и останутся, Роман нам самим очень нужен, конечно желаю ему только лучшего но буду рад если он на всю карьеру у нас проведет.
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zigbert
1532333305
И хорошо что это слухи. Все это вселяет уверенность в высокие планы.
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Старикан
1532333568
На счёт Кутепова не знаю, а вот Рома очень нужен Спартаку!
Ответить
Полная Канистра
1532339651
ни кто ни куда не уходит нас дома ещё дел полно
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