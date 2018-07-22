Нобоа: «Зенит» готов стартовать в РФПЛ»

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа после товарищеского матча с «Интером» (3:3) поговорил о готовности команды к сезону. Сине-бело-голубые стартуют в РФПЛ 29 июля.

«Я думаю, это был хороший матч. Неважно, какой счeт — 3:3 или 5:5. Важно то, как мы сыграли сегодня, а мы показали хороший футбол. Я думаю, что мы будем играть ещe лучше, но, думаю, мы уже готовы начинать чемпионат.

Из-за жары было очень сложно физически. Но дело не столько в жаре, сколько в сухом климате. Было тяжело, но таким будет и начало нашего чемпионата.

Что касается защиты, то надо посмотреть видео. Сергей Семак должен объяснить, как эти голы получились, какие проблемы возникли у нас в обороне, потом отработать эти моменты на тренировках, чтобы не пропускать так же в чемпионате.

Команда готова к сезону, сборники тоже подключились к полноценным тренировкам. Сейчас мы готовы на девяносто процентов, а за неделю подготовимся на все сто», – сказал эквадорец.

Соперником «Зенита» по первому туру будет «Енисей».