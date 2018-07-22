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    Нобоа: «Зенит» готов стартовать в РФПЛ»

    Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа после товарищеского матча с «Интером» (3:3) поговорил о готовности команды к сезону. Сине-бело-голубые стартуют в РФПЛ 29 июля.

    «Я думаю, это был хороший матч. Неважно, какой счeт — 3:3 или 5:5. Важно то, как мы сыграли сегодня, а мы показали хороший футбол. Я думаю, что мы будем играть ещe лучше, но, думаю, мы уже готовы начинать чемпионат.

    Из-за жары было очень сложно физически. Но дело не столько в жаре, сколько в сухом климате. Было тяжело, но таким будет и начало нашего чемпионата.

    Что касается защиты, то надо посмотреть видео. Сергей Семак должен объяснить, как эти голы получились, какие проблемы возникли у нас в обороне, потом отработать эти моменты на тренировках, чтобы не пропускать так же в чемпионате.

    Команда готова к сезону, сборники тоже подключились к полноценным тренировкам. Сейчас мы готовы на девяносто процентов, а за неделю подготовимся на все сто», – сказал эквадорец.

    Соперником «Зенита» по первому туру будет «Енисей».

    Источник: ФК «Зенит»

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    22.07.2018 06:15
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 22 июля 2018, 10:41

      Скоро увидим.

      0
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 22 июля 2018, 10:39

      Вчерашний матч показал -- команда готова к встрече с "Енисеем" !!!

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 22 июля 2018, 06:50

      Самое главное, что совсем другой микроклимат в команде. Всех просматривают и дают себя проявить в игре, не отцепляют сразу, говоря, что на тебя не рассчитываю или не вижу в составе. Визуально по вчерашней игре моё мнение, что на 70% пока парни свой игровой потенциал реализовали. С центральной зоной в защите надо разбираться и вносить коррективы в игре и возможно одно качественное усиление. Маммана надеюсь в сентябре уже будет готов играть.

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      Рейтинг: +8892

      vladik12 > Рубик Докоян 22 июля 2018, 06:55

      Очень хорошо себя проявляют вернувшиеся из аренды игрочки.

      4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > vladik12 22 июля 2018, 07:00

      Безусловно. Они мотивированы и хотят доказать, что готовы играть в " Зените" на приличном уровне. Если их в составе не видел Манчини, то Семак увидит и оценит их старание и саму игру. Понравились вчера Мак, Эрнани, Нобоа.

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