Агент: «По Двамене поступило столько предложений, что я уже не помню, есть ли среди них «Локомотив»

Представитель футбольного агентства SBE Management прокомментировали информацию о возможном переезде в РФПЛ нападающего «Цюриха» Рафаэля Двамены.

Ранее ганские СМИ сообщили, что 22-летний футболист интересен «Локомотиву».

«Политика компании не позволяет комментировать слухи, связанные с будущим наших игроков. Но я могу точно сказать, что за последние несколько дней к нам поступило множество обращений от клубов, заинтересованных в Рафаэле Двамене. Их так много, что я просто не помню, есть ли среди них «Локомотив», – сообщили в агентстве

В прошлом сезоне Двамена принял участие в 36 матчах за «Цюрих», забив 13 мячей и сделав 12 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 2,5 миллиона евро.