Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Агент: «По Двамене поступило столько предложений, что я уже не помню, есть ли среди них «Локомотив»

    Представитель футбольного агентства SBE Management прокомментировали информацию о возможном переезде в РФПЛ нападающего «Цюриха» Рафаэля Двамены.

    Ранее ганские СМИ сообщили, что 22-летний футболист интересен «Локомотиву».

    «Политика компании не позволяет комментировать слухи, связанные с будущим наших игроков. Но я могу точно сказать, что за последние несколько дней к нам поступило множество обращений от клубов, заинтересованных в Рафаэле Двамене. Их так много, что я просто не помню, есть ли среди них «Локомотив», – сообщили в агентстве

    В прошлом сезоне Двамена принял участие в 36 матчах за «Цюрих», забив 13 мячей и сделав 12 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 2,5 миллиона евро.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.07.2018 17:37
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1501

      777+ 20 июля 2018, 19:03

      "Корона" у агента на голове так тяжела и так сдавила мозг, что и память отшибло....))) Такое впечатление, что он агент Кавани или Суареса...)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1516

      Тазит 20 июля 2018, 18:05

      По одному не продают?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11