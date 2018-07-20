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  • Агент: «По Двамене поступило столько предложений, что я уже не помню, есть ли среди них «Локомотив»

Агент: «По Двамене поступило столько предложений, что я уже не помню, есть ли среди них «Локомотив»

20 июля 2018, 17:37
2

Представитель футбольного агентства SBE Management прокомментировали информацию о возможном переезде в РФПЛ нападающего «Цюриха» Рафаэля Двамены.

Ранее ганские СМИ сообщили, что 22-летний футболист интересен «Локомотиву».

«Политика компании не позволяет комментировать слухи, связанные с будущим наших игроков. Но я могу точно сказать, что за последние несколько дней к нам поступило множество обращений от клубов, заинтересованных в Рафаэле Двамене. Их так много, что я просто не помню, есть ли среди них «Локомотив», – сообщили в агентстве

В прошлом сезоне Двамена принял участие в 36 матчах за «Цюрих», забив 13 мячей и сделав 12 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 2,5 миллиона евро.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Швейцария. Суперлига Локомотив
Комментарии (2)
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Тазит
1532099116
По одному не продают?
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777+
1532102586
"Корона" у агента на голове так тяжела и так сдавила мозг, что и память отшибло....))) Такое впечатление, что он агент Кавани или Суареса...)))
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