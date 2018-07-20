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    Дмитрий Комбаров: «Всегда угорал с прозвища Навесов»

    Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров признался, что прошедший сезон он провел не лучшим образом. Также футболист рассказал, что его всегда веселило прозвище Навесов, которое дали ему болельщики команды.

    «Я здравомыслящий человек, способный оценить свою форму и сезон объективно. Он был не лучшим для меня. Сел, проанализировал вместе с отцом, провели работу над ошибками. Он сказал, что сезон я провeл не лучшим образом, нужно много работать.

    Сейчас я всe оставил в стороне, нельзя таскать с собой негатив, нужно идти дальше. Приступил к тренировкам, морально чувствую себя хорошо и физически тоже.

    Как отношусь к прозвищу Навесов? Любая шутка имеет срок годности, сейчас она уже не актуальна. А так, я всегда просто угорал с неe», – сказал Комбаров.

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.07.2018 14:04
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 20 июля 2018, 21:04

      Тут не угорать надо, а реально начать работать над собой, по чёрному)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 20 июля 2018, 17:28

      Не вызов в сборную говорит о многом. Надо постараться Дима и поработать над ошибками.

      4
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 20 июля 2018, 14:17

      А Смолова после ЧМ прозвали Незабивалкин...

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +473

      Файдаэн > KOLBIS 20 июля 2018, 14:41

      Нет, Федя Кэшбэк.

      9
      Ответить
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      Рейтинг: +28

      ZиZу > KOLBIS 21 июля 2018, 01:12

      Федя Паненка

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +351

      simoron81 20 июля 2018, 14:12

      tr tr t

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