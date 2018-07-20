Дмитрий Комбаров: «Всегда угорал с прозвища Навесов»

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров признался, что прошедший сезон он провел не лучшим образом. Также футболист рассказал, что его всегда веселило прозвище Навесов, которое дали ему болельщики команды.

«Я здравомыслящий человек, способный оценить свою форму и сезон объективно. Он был не лучшим для меня. Сел, проанализировал вместе с отцом, провели работу над ошибками. Он сказал, что сезон я провeл не лучшим образом, нужно много работать.

Сейчас я всe оставил в стороне, нельзя таскать с собой негатив, нужно идти дальше. Приступил к тренировкам, морально чувствую себя хорошо и физически тоже.

Как отношусь к прозвищу Навесов? Любая шутка имеет срок годности, сейчас она уже не актуальна. А так, я всегда просто угорал с неe», – сказал Комбаров.