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    Рейнгольд: «Как бы Головин в АПЛ не сдулся. Жаль, если он перейдет в «Челси»

    Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился мнением о возможном переходе полузащитника ЦСКА Александра Головина в «Челси».

    – Александр Головин, кажется, вот-вот уедет в «Челси». Между тем, им интересовались и другие титулованные европейские клубы.

    – Я бы не советовал идти в чемпионат Англии. Он очень тяжелый, контактный футбол там. Я боюсь, как бы парня там не «забили». Они играют очень грубо, встречают соперника жестко. Мое мнение, что Головин к этому абсолютно не готов. Как бы он не «сдулся». Жаль, если он перейдет. Талантливый парень, быстрый. Игрок современного плана.

    Мне нравятся быстрые футболисты. Но без агента и Гинера, думаю, парень ничего не сделает. И еще один момент: «Ювентус», «Челси», «Монако», которому игрок отказал – не слишком ли много внимания парню? Голова не закружится? Хотя я от всей души желаю ему успеха. Он заслуживает его. Лучше было бы, если бы Головин попал в чемпионат типа испанского: там команда сама играет и сопернику играть дает.

    Ранее сообщалось, что «Челси» и ЦСКА согласовали трансфер Головина. Игрок подпишет пятилетний контракт.

    Источник: Rusfootball.info

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    20.07.2018 10:13
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 20 июля 2018, 22:30

      - "Желание посоревноваться друг с другом на изумрудном газоне привело в Англию Хосепа Гвардиолу, Юргена Клоппа, Жозе Моуринью, Антонио Конте, где их давно поджидал Арсен Венгер. Чем больше твоя популярность, тем больше у тебя ненавистников. Наставники "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Арсенала" регулярно подвергаются критике, каждого "песочат" по-своему. Только главный тренер "Ливерпуля" пока умудряется получать больше восторженных отзывов нежели отрицательных."
      Там тренеров "гнобят" как пожелают. Там Слуцкий сгорел за треть сезона. А здесь игрок без опыта, без подстраховки ( я имею ввиду выигрыш Европы, или Лиги Чемпионов) и в АПЛ. Идиот.

      0
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 20 июля 2018, 22:26

      Челси? Идиот! Там "сдулись" в своё время Даниэль Пассарела (чемпион мира, кстати), Шева, Муса, Мхитарян, Бакайоко и дальше по списку.

      0
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 20 июля 2018, 22:03

      Головину в Челси делать НЕЧЕГО и Гинер об этом знает, как и сам Головин.
      Но Гинеру главное СРУБИТЬ бабло, а на всё остальное он чихать хотел.

      0
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      Рейтинг: +67328

      portero 20 июля 2018, 18:39

      зубы есть, выживет.

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 20 июля 2018, 18:35

      Не согрешишь -- не покаешься, не попробовав -- не узнаешь. Пусть парень едет и сам всё попробует и узнает каково играть в АПЛ на высоком уровне. Где скорость и напряжённость, прессинг и силовой контактный футбол присутствует во всей его красе.

      3
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 20 июля 2018, 16:12

      Тут все будет зависеть от характера самого футболиста. И предсказать его дальнейшую судьбу очень трудно.

      3
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      Рейтинг: +3282

      woyser 20 июля 2018, 13:43

      На ЧМ взаимодействия Головин-Черышев было одним из лучших, вот бы ему в Вильяреал, та бы ещё была пара.

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      Рейтинг: +846

      sined1951 20 июля 2018, 13:05

      Гинер хитрый, спихнет игрока в Челси, тот полгода посидит на лавке, а потом придет в аренду в ЦСКА.

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      Рейтинг: +526

      Randy Ram 20 июля 2018, 13:02

      Валерий "Золотой дождь" ))))))) кто в теме, тот поймёт))))

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      Рейтинг: +2287

      Vickont 20 июля 2018, 10:59

      Вообще Головин никак не неженка, он смело идет в борьбу, зачастую и сам довольно жестко встречает соперника. Прежде чем писать "свое мнение", надо для начала посмотреть, как играет Саша. Создается впечатление, что журналисты задают вопросы Рейнгольду, Пономареву и другим "ветеранам от футбола" чисто для т.н. "хайпа". От них крайне редко можно услышать что-то адекватное и по делу

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