Рейнгольд: «Как бы Головин в АПЛ не сдулся. Жаль, если он перейдет в «Челси»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился мнением о возможном переходе полузащитника ЦСКА Александра Головина в «Челси».

– Александр Головин, кажется, вот-вот уедет в «Челси». Между тем, им интересовались и другие титулованные европейские клубы.

– Я бы не советовал идти в чемпионат Англии. Он очень тяжелый, контактный футбол там. Я боюсь, как бы парня там не «забили». Они играют очень грубо, встречают соперника жестко. Мое мнение, что Головин к этому абсолютно не готов. Как бы он не «сдулся». Жаль, если он перейдет. Талантливый парень, быстрый. Игрок современного плана.

Мне нравятся быстрые футболисты. Но без агента и Гинера, думаю, парень ничего не сделает. И еще один момент: «Ювентус», «Челси», «Монако», которому игрок отказал – не слишком ли много внимания парню? Голова не закружится? Хотя я от всей души желаю ему успеха. Он заслуживает его. Лучше было бы, если бы Головин попал в чемпионат типа испанского: там команда сама играет и сопернику играть дает.

Ранее сообщалось, что «Челси» и ЦСКА согласовали трансфер Головина. Игрок подпишет пятилетний контракт.