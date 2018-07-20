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  • Рейнгольд: «Как бы Головин в АПЛ не сдулся. Жаль, если он перейдет в «Челси»

Рейнгольд: «Как бы Головин в АПЛ не сдулся. Жаль, если он перейдет в «Челси»

20 июля 2018, 10:13
19

Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился мнением о возможном переходе полузащитника ЦСКА Александра Головина в «Челси».

– Александр Головин, кажется, вот-вот уедет в «Челси». Между тем, им интересовались и другие титулованные европейские клубы.

– Я бы не советовал идти в чемпионат Англии. Он очень тяжелый, контактный футбол там. Я боюсь, как бы парня там не «забили». Они играют очень грубо, встречают соперника жестко. Мое мнение, что Головин к этому абсолютно не готов. Как бы он не «сдулся». Жаль, если он перейдет. Талантливый парень, быстрый. Игрок современного плана.

Мне нравятся быстрые футболисты. Но без агента и Гинера, думаю, парень ничего не сделает. И еще один момент: «Ювентус», «Челси», «Монако», которому игрок отказал – не слишком ли много внимания парню? Голова не закружится? Хотя я от всей души желаю ему успеха. Он заслуживает его. Лучше было бы, если бы Головин попал в чемпионат типа испанского: там команда сама играет и сопернику играть дает.

Ранее сообщалось, что «Челси» и ЦСКА согласовали трансфер Головина. Игрок подпишет пятилетний контракт.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига ЦСКА Челси Головин Александр Рейнгольд Валерий
Комментарии (19)
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T_REX
1532071012
Ревность болелы Спартака об том, что нет такого внимания к игрокам Спартака, можно вспомнить про интерес зимой к Промесу и 40 млн за трансфер, ну дождались лета теперь и 20 никто не предлагает и пропал тот же интерес игроку со стороны даже Саутгемптона
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insider_retro
1532071365
Не советуй, не бойся и не сожалей...:))
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Project Бабангида
1532071695
послушай рейнгольда и сделай наоборот
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OfaZavr
1532071789
сейчас можно только предполагать как и что может быть, ну а выбирать и пробовать только самому Головину.
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Nekit92
1532071982
Если не уедет сейчас, потом уже поздно будет.
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Vickont
1532073551
Вообще Головин никак не неженка, он смело идет в борьбу, зачастую и сам довольно жестко встречает соперника. Прежде чем писать "свое мнение", надо для начала посмотреть, как играет Саша. Создается впечатление, что журналисты задают вопросы Рейнгольду, Пономареву и другим "ветеранам от футбола" чисто для т.н. "хайпа". От них крайне редко можно услышать что-то адекватное и по делу
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woyser
1532083404
На ЧМ взаимодействия Головин-Черышев было одним из лучших, вот бы ему в Вильяреал, та бы ещё была пара.
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zigbert
1532092367
Тут все будет зависеть от характера самого футболиста. И предсказать его дальнейшую судьбу очень трудно.
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Рубик Докоян
1532100910
Не согрешишь -- не покаешься, не попробовав -- не узнаешь. Пусть парень едет и сам всё попробует и узнает каково играть в АПЛ на высоком уровне. Где скорость и напряжённость, прессинг и силовой контактный футбол присутствует во всей его красе.
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portero
1532101160
зубы есть, выживет.
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