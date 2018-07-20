Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Хеведес перейдет в «Штутгарт», если команду покинет Павар

    Защитник «Шальке-04» Бенедикт Хеведес следующий сезон может начать в составе другого клуба. В прошедшем сезоне он выступал в составе «Ювентуса» на правах аренды.

    Гельзенкирхенцы не рассчитывают на 30-летнего футболиста. Его готовы отпустить на приемлемых для клуба условиях. Действующий контракт между сторонами рассчитан до лета 2020 года.

    Наиболее вероятным выглядит переход Хеведеса в «Штутгарт», где в ближайшее время освободится место в защитной линии – Бенжамин Павар находится в ожидании предложения со стороны «ПСЖ», «Баварии», «Тоттенхэма» и «Атлетико».

    Источник: Bild

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.07.2018 07:54
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +545

      T_REX 20 июля 2018, 08:07

      Был капитаном Шальке и потом пришла его агенту мысль сбагрить его в аренду в Юве и теперь он сборной не нужен, а тем более и команде и тут вспоминается фраза вырванная "...хорошо там где жопа в тепле..." и каков был смысл уходить в Юве, если перед стартом сезона 17-18 было известно, что у них уже есть 4 потенциальных центральных защитников

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11