Хеведес перейдет в «Штутгарт», если команду покинет Павар

Защитник «Шальке-04» Бенедикт Хеведес следующий сезон может начать в составе другого клуба. В прошедшем сезоне он выступал в составе «Ювентуса» на правах аренды.

Гельзенкирхенцы не рассчитывают на 30-летнего футболиста. Его готовы отпустить на приемлемых для клуба условиях. Действующий контракт между сторонами рассчитан до лета 2020 года.

Наиболее вероятным выглядит переход Хеведеса в «Штутгарт», где в ближайшее время освободится место в защитной линии – Бенжамин Павар находится в ожидании предложения со стороны «ПСЖ», «Баварии», «Тоттенхэма» и «Атлетико».