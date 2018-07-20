Хеведес перейдет в «Штутгарт», если команду покинет Павар

Был капитаном Шальке и потом пришла его агенту мысль сбагрить его в аренду в Юве и теперь он сборной не нужен, а тем более и команде и тут вспоминается фраза вырванная "...хорошо там где жопа в тепле..." и каков был смысл уходить в Юве, если перед стартом сезона 17-18 было известно, что у них уже есть 4 потенциальных центральных защитников
Защитник «Шальке-04» Бенедикт Хеведес следующий сезон может начать в составе другого клуба. В прошедшем сезоне он выступал в составе «Ювентуса» на правах аренды.
Гельзенкирхенцы не рассчитывают на 30-летнего футболиста. Его готовы отпустить на приемлемых для клуба условиях. Действующий контракт между сторонами рассчитан до лета 2020 года.
Наиболее вероятным выглядит переход Хеведеса в «Штутгарт», где в ближайшее время освободится место в защитной линии – Бенжамин Павар находится в ожидании предложения со стороны «ПСЖ», «Баварии», «Тоттенхэма» и «Атлетико».