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  • Бояринцев: «Надеемся, что к зимнему перерыву «Текстильщик» поставит задачу выхода в ФНЛ»

Бояринцев: «Надеемся, что к зимнему перерыву «Текстильщик» поставит задачу выхода в ФНЛ»

20 июля 2018, 06:58
4

Главный тренер «Текстильщика» Денис Бояринцев рассказал о задачах, поставленных перед его командой на текущий сезон.

«На данном этапе руководство поставило нам задачу быть в лидерах по окончании осеннего периода. В целом надеемся, что к зимнему перерыву команда поставит задачу выхода в ФНЛ.

На данном этапе задача к осеннему периоду, чтобы команда была в лидерах», – рассказал Бояринцев пресс-службе «Знамени труда».

Клуб из Иваново выступает во втором дивизионе, зона «Запад».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. ПФЛ. Зона Запад Текстильщик Бояринцев Денис
Комментарии (4)
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Рубик Докоян
1532059932
Только бы тренер Бояринцев не обладал кармой Бояринцева игрока. Денис выступал в 4-х командах, которые потом "умирали": "Сатурн", "Жемчужина- Сочи", "Томь", "Торпедо" Москва...
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vick-north-west
1532066016
Иваново никогда не было в 1й лиге, разве что в ч-те СССР.
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zigbert
1532072224
Задача конечно сложная, но невыполнимых задач не бывает. Как игрок Денис показывал яркую игру и хотелось бы ,что бы все свое мастерство передал своей команде.
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