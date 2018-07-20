Бояринцев: «Надеемся, что к зимнему перерыву «Текстильщик» поставит задачу выхода в ФНЛ»

Задача конечно сложная, но невыполнимых задач не бывает. Как игрок Денис показывал яркую игру и хотелось бы ,что бы все свое мастерство передал своей команде.
Главный тренер «Текстильщика» Денис Бояринцев рассказал о задачах, поставленных перед его командой на текущий сезон.
«На данном этапе руководство поставило нам задачу быть в лидерах по окончании осеннего периода. В целом надеемся, что к зимнему перерыву команда поставит задачу выхода в ФНЛ.
На данном этапе задача к осеннему периоду, чтобы команда была в лидерах», – рассказал Бояринцев пресс-службе «Знамени труда».
Клуб из Иваново выступает во втором дивизионе, зона «Запад».