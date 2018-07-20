Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Бояринцев: «Надеемся, что к зимнему перерыву «Текстильщик» поставит задачу выхода в ФНЛ»

    Главный тренер «Текстильщика» Денис Бояринцев рассказал о задачах, поставленных перед его командой на текущий сезон.

    «На данном этапе руководство поставило нам задачу быть в лидерах по окончании осеннего периода. В целом надеемся, что к зимнему перерыву команда поставит задачу выхода в ФНЛ.

    На данном этапе задача к осеннему периоду, чтобы команда была в лидерах», – рассказал Бояринцев пресс-службе «Знамени труда».

    Клуб из Иваново выступает во втором дивизионе, зона «Запад».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.07.2018 06:58
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100888

      zigbert 20 июля 2018, 10:37

      Задача конечно сложная, но невыполнимых задач не бывает. Как игрок Денис показывал яркую игру и хотелось бы ,что бы все свое мастерство передал своей команде.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 20 июля 2018, 08:53

      Иваново никогда не было в 1й лиге, разве что в ч-те СССР.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2738

      a_who > vick-north-west 6 июня 2019, 06:36

      плохо вы батенька историю команды знаете !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 20 июля 2018, 07:12

      Только бы тренер Бояринцев не обладал кармой Бояринцева игрока. Денис выступал в 4-х командах, которые потом "умирали": "Сатурн", "Жемчужина- Сочи", "Томь", "Торпедо" Москва...

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11