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    Газинский: «Перед игрой с Испанией Черчесов цитировал Наполеона: «Дух побеждает саблю»

    Полузащитник сборной России Юрий Газинский рассказал об установке главного тренера команды Станислава Черчесова перед матчем 1/8 финала чемпионата мира-2018 против испанцев (1:1, 4:3 по пенальти).

    – Вы не могли не читать изречения великих людей прошлого, которые Станислав Черчесов вывешивал в раздевалке. Можете привести хотя бы один пример?

    – Допустим, высказывание Наполеона: «Дух побеждает саблю». Мы слышали это – и понимали, что имеется в виду: у нас есть дух, а у испанцев – сабля. И мы можем их обыграть!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.07.2018 11:23
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +638

      _MATRIX_ 19 июля 2018, 14:02

      Лучше бы цитировал Суворова - вот, кто был непобедим.

      2
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      Рейтинг: +4434

      ЮНик 19 июля 2018, 12:06

      А "переобуваются в воздухе" виртуозы мяча не хуже фанатов. Уже и забылось как Дзюба с Кокориным со смех**чками рожи с "усами" корчили Черчесову. У того же Наполеона есть высказывание: "От великого до смешного один шаг". А тут наоборот: "От комического до космического пару удачных игр".

      0
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      Рейтинг: +4434

      ЮНик 19 июля 2018, 11:57

      Одна цитата и как помогла! А уж как замечательно вдохновил Наполеон своими цитатами сборную Франции на прошедшем ЧМ!!!

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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 19 июля 2018, 11:52

      Полку Светоча прибыло

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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 19 июля 2018, 11:28

      У испанцев был мяч,а у нас нога Игоря...

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