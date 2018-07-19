Газинский: «Перед игрой с Испанией Черчесов цитировал Наполеона: «Дух побеждает саблю»

Полузащитник сборной России Юрий Газинский рассказал об установке главного тренера команды Станислава Черчесова перед матчем 1/8 финала чемпионата мира-2018 против испанцев (1:1, 4:3 по пенальти).

– Вы не могли не читать изречения великих людей прошлого, которые Станислав Черчесов вывешивал в раздевалке. Можете привести хотя бы один пример?

– Допустим, высказывание Наполеона: «Дух побеждает саблю». Мы слышали это – и понимали, что имеется в виду: у нас есть дух, а у испанцев – сабля. И мы можем их обыграть!