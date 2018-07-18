Арена ЧМ-2018 в Волгограде будет называться «Победа»

Стадион, построенный в Волгограде к чемпионату миру-2018, получит название «Победа».

Как сообщает пресс-служба администрации города, по результатам голосования горожан новый парк у стадиона «Волгоград Арена», открытый в июне текущего года, получил название «Парк Победы». В свою очередь расположенная напротив парка арена в будущем получит аналогичное название.

Участники голосования, делая такой выбор, выражали надежду на будущие победы футбольных команд на новом стадионе, а также хотели подчеркнуть роль победы Сталинграда в Великой Отечественной войне.