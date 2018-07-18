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    Арена ЧМ-2018 в Волгограде будет называться «Победа»

    Стадион, построенный в Волгограде к чемпионату миру-2018, получит название «Победа».

    Как сообщает пресс-служба администрации города, по результатам голосования горожан новый парк у стадиона «Волгоград Арена», открытый в июне текущего года, получил название «Парк Победы». В свою очередь расположенная напротив парка арена в будущем получит аналогичное название.

    Участники голосования, делая такой выбор, выражали надежду на будущие победы футбольных команд на новом стадионе, а также хотели подчеркнуть роль победы Сталинграда в Великой Отечественной войне.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.07.2018 18:10
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +261

      salexeich 19 июля 2018, 12:05

      А почему бы не провести голосование по названию стадиона. Я понимаю, когда парк Победы находится под Мамаевым курганом. Но стадион? Вспоминается капитан Врунгель и его "Беда".

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      Рейтинг: +2750

      BlackMurder 18 июля 2018, 21:43

      Эти идиоты хотели назвать его парком им. Акинфеева!!! Пронесло слава яицам

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