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  • Новичок «Шахтера» Фернандо: «Было предложение из Турина, но я рад переехать в Донецк»

Новичок «Шахтера» Фернандо: «Было предложение из Турина, но я рад переехать в Донецк»

18 июля 2018, 09:16
8

Новичок «Шахтера» Фернандо Педро отклонил предложение из чемпионата Италии для перехода в донецкий клуб.

«Да, у меня действительно было предложение из Италии, из Турина. Но я очень рад, что принял предложение «Шахтера». Я очень счастлив здесь и надеюсь, что так будет и впредь.

Как меня называть? Я привык, что меня называют Фернандо. Честно говоря, никто раньше не называл меня Фернандиньо, поэтому называйте меня просто Фернандо. Мне так нравится», — рассказал новичок команды.

В прошлом сезоне Педро стал лучшим бомбардиром (13 голов) молодежного состава «Палмейраса» в чемпионате штата Сан-Паулу (U20) и дебютировал за первую команду. Форвард получил также вызов в молодежную сборную Бразилии (U20).

Источник: ФК «Шахтер»
Украина. Премьер-лига Трансферы Шахтер
Комментарии (8)
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T_REX
1531895180
Продадут потом где нибудь за 50к
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mihail200606
1531895321
В Донецк ты навряд ли пока приедешь...
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Рубик Докоян
1531895958
В " Шахтёре" умеют с бразильцами работать и раскрывать их талант. Будем надеяться, что это очередное удачное приобретение.
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Freyk
1531902536
Роналду: «Было предложение из Донецка, но я рад переехать в Турин»
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S.P.Q.R.
1531911700
Скорее всего он хотел сказать: "Было предложение из Торино ..."
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deinego77@yandex.ru
1531942136
Вот у шахтёра селекция работает на пять с плюсом ! Молодцы ! Зато наши олухи - ни очём!!!!
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