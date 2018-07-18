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    Новичок «Шахтера» Фернандо: «Было предложение из Турина, но я рад переехать в Донецк»

    Новичок «Шахтера» Фернандо Педро отклонил предложение из чемпионата Италии для перехода в донецкий клуб.

    «Да, у меня действительно было предложение из Италии, из Турина. Но я очень рад, что принял предложение «Шахтера». Я очень счастлив здесь и надеюсь, что так будет и впредь.

    Как меня называть? Я привык, что меня называют Фернандо. Честно говоря, никто раньше не называл меня Фернандиньо, поэтому называйте меня просто Фернандо. Мне так нравится», — рассказал новичок команды.

    В прошлом сезоне Педро стал лучшим бомбардиром (13 голов) молодежного состава «Палмейраса» в чемпионате штата Сан-Паулу (U20) и дебютировал за первую команду. Форвард получил также вызов в молодежную сборную Бразилии (U20).

    Источник: ФК «Шахтер»

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    18.07.2018 09:16
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +3862

      minaev23 18 июля 2018, 22:28

      Вот у шахтёра селекция работает на пять с плюсом ! Молодцы ! Зато наши олухи - ни очём!!!!

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      Рейтинг: +36

      S.P.Q.R. 18 июля 2018, 14:01

      Скорее всего он хотел сказать: "Было предложение из Торино ..."

      0
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      Рейтинг: +2606

      Freyk 18 июля 2018, 11:28

      Роналду: «Было предложение из Донецка, но я рад переехать в Турин»

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 18 июля 2018, 09:39

      В " Шахтёре" умеют с бразильцами работать и раскрывать их талант. Будем надеяться, что это очередное удачное приобретение.

      1
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      Рейтинг: +545

      T_REX > Рубик Докоян 18 июля 2018, 11:07

      Провалились только "хорват" Эдуардо и Бернанрд из более менее известных, а так бразильяны пачками мрут хоть в Шахтере, хоть где нибудь еще

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > T_REX 18 июля 2018, 18:09

      Были и ещё не удачи ранее от которых никто не застрахован. Но учитывая, что Ринат их покупал не дороже 8 лямов и "личка" не была большой, они потом уходили в аренду за деньги или продавались за 8-15 лямов. Но те кто заиграл и был замечен в Европе уходили как горячие пирожки за 30-60 лямов.

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      Рейтинг: +7729

      mihail200606 18 июля 2018, 09:28

      В Донецк ты навряд ли пока приедешь...

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      Рейтинг: +545

      T_REX 18 июля 2018, 09:26

      Продадут потом где нибудь за 50к

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