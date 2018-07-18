Новичок «Шахтера» Фернандо: «Было предложение из Турина, но я рад переехать в Донецк»

Новичок «Шахтера» Фернандо Педро отклонил предложение из чемпионата Италии для перехода в донецкий клуб.

«Да, у меня действительно было предложение из Италии, из Турина. Но я очень рад, что принял предложение «Шахтера». Я очень счастлив здесь и надеюсь, что так будет и впредь.

Как меня называть? Я привык, что меня называют Фернандо. Честно говоря, никто раньше не называл меня Фернандиньо, поэтому называйте меня просто Фернандо. Мне так нравится», — рассказал новичок команды.

В прошлом сезоне Педро стал лучшим бомбардиром (13 голов) молодежного состава «Палмейраса» в чемпионате штата Сан-Паулу (U20) и дебютировал за первую команду. Форвард получил также вызов в молодежную сборную Бразилии (U20).