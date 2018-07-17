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  • Зидан не хотел видеть Неймара в «Реале». Тренер считал, что они с Марсело будут мешать друг другу на поле

Зидан не хотел видеть Неймара в «Реале». Тренер считал, что они с Марсело будут мешать друг другу на поле

17 июля 2018, 17:58
6

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не планировал приобретать нападающего «ПСЖ» Неймара в мадридский клуб.

Бразилец – основная цель для президента мадридцев Флорентино Переса, но французский специалист не хотел, чтобы эта сделка осуществилась. Об этом стало известно со слов бразильского журналиста Андре Ризека.

«В это воскресенье я получил информацию от друга Зидана, который обедал с французом перед его уходом из «Реала».

На этой трапезе Зидан сказал своему товарищу, что ему не нравится идея приобретения Неймара. По словам тренера, он чувствовал, что Неймар и Марсело не будут дополнять друг друга, они не смогут играть вместе, кроме как с несильными командами.

Зидан понимал, что два игрока занимают одно и то же место на поле и это не будет выгодно для команды», – сказал Ризек.

Источник: Tribalfootball
Испания. Примера Франция. Кубок Реал ПСЖ Марсело Неймар Зидан Зинедин
Комментарии (6)
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DeStar
1531840279
зидан просто думал, в отличии от переса. И ежу понятно, что марсело и неймар накладываются друг на друга по стилю игры, марсело по всей бровке бегает, тем более в команде был роналду.. Толку от неймара минимум, этот как купить в одну команду нойера и де хеа, круто , а смысла мало
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Project Бабангида
1531840448
зидан как психолог, прекрасно понимал, что, на поле они бы мешались, а вне поля непонятно где болтались
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DOCTOR PENALTY
1531840905
Неймар будет мешать своим присутствием всем в Реале.
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Gamidio
1531841399
Правильное решение. Мы прекрасно увидели, что бывает когда они вместе - Вылет Бразилии из ЧМ в 1/4
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zigbert
1531913095
Причина скорей всего не в этом, а в фигуре самого Неймара.
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