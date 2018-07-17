Зидан не хотел видеть Неймара в «Реале». Тренер считал, что они с Марсело будут мешать друг другу на поле

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не планировал приобретать нападающего «ПСЖ» Неймара в мадридский клуб.

Бразилец – основная цель для президента мадридцев Флорентино Переса, но французский специалист не хотел, чтобы эта сделка осуществилась. Об этом стало известно со слов бразильского журналиста Андре Ризека.

«В это воскресенье я получил информацию от друга Зидана, который обедал с французом перед его уходом из «Реала».

На этой трапезе Зидан сказал своему товарищу, что ему не нравится идея приобретения Неймара. По словам тренера, он чувствовал, что Неймар и Марсело не будут дополнять друг друга, они не смогут играть вместе, кроме как с несильными командами.

Зидан понимал, что два игрока занимают одно и то же место на поле и это не будет выгодно для команды», – сказал Ризек.