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    Зидан не хотел видеть Неймара в «Реале». Тренер считал, что они с Марсело будут мешать друг другу на поле

    Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не планировал приобретать нападающего «ПСЖ» Неймара в мадридский клуб.

    Бразилец – основная цель для президента мадридцев Флорентино Переса, но французский специалист не хотел, чтобы эта сделка осуществилась. Об этом стало известно со слов бразильского журналиста Андре Ризека.

    «В это воскресенье я получил информацию от друга Зидана, который обедал с французом перед его уходом из «Реала».

    На этой трапезе Зидан сказал своему товарищу, что ему не нравится идея приобретения Неймара. По словам тренера, он чувствовал, что Неймар и Марсело не будут дополнять друг друга, они не смогут играть вместе, кроме как с несильными командами.

    Зидан понимал, что два игрока занимают одно и то же место на поле и это не будет выгодно для команды», – сказал Ризек.

    Источник: Tribalfootball

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    17.07.2018 17:58
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 18 июля 2018, 14:24

      Причина скорей всего не в этом, а в фигуре самого Неймара.

      2
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      Рейтинг: +22

      Gamidio 17 июля 2018, 18:29

      Правильное решение. Мы прекрасно увидели, что бывает когда они вместе - Вылет Бразилии из ЧМ в 1/4

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24367

      DOCTOR PENALTY 17 июля 2018, 18:21

      Неймар будет мешать своим присутствием всем в Реале.

      1
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      ...
      Рейтинг: +773

      OBOLEV > DOCTOR PENALTY 18 июля 2018, 11:05

      Хороший ответ )

      0
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      Рейтинг: +39839

      Project Бабангида 17 июля 2018, 18:14

      зидан как психолог, прекрасно понимал, что, на поле они бы мешались, а вне поля непонятно где болтались

      4
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      Рейтинг: +12386

      DeStar 17 июля 2018, 18:11

      зидан просто думал, в отличии от переса. И ежу понятно, что марсело и неймар накладываются друг на друга по стилю игры, марсело по всей бровке бегает, тем более в команде был роналду.. Толку от неймара минимум, этот как купить в одну команду нойера и де хеа, круто , а смысла мало

      0
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