Франция за победу в ЧМ-2018 получит от ФИФА 38 миллионов

По итогам завершившегося накануне чемпионата мира-2018 в России ФИФА распределит призовой фонд.

Победитель турнира сборная Франции получит от организации 38 миллионов евро. Хорватии будут перечислены 28 миллионов, Бельгии – 24 миллиона, Англии – 22 миллиона.

Команды, занявшие 5-8 места (Уругвай, Бразилия, Россия, Швеция) получат по 16 миллионов. 9-16 места заработали по 12 миллионов. Участники, занявшие с 17 по 32 места – по 8 миллионов.

Общая сумма призовых составляет 400 миллионов евро. 209 из них будут перечислены клубам, чьи футболисты выступали на ЧМ-2018. Еще 134 миллиона – страховой фонд. 48 миллионов будет выплачено федерациям за попадание в финальную часть турнира (по 1,5 миллиона).