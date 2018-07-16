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    Франция за победу в ЧМ-2018 получит от ФИФА 38 миллионов

    По итогам завершившегося накануне чемпионата мира-2018 в России ФИФА распределит призовой фонд.

    Победитель турнира сборная Франции получит от организации 38 миллионов евро. Хорватии будут перечислены 28 миллионов, Бельгии – 24 миллиона, Англии – 22 миллиона.

    Команды, занявшие 5-8 места (Уругвай, Бразилия, Россия, Швеция) получат по 16 миллионов. 9-16 места заработали по 12 миллионов. Участники, занявшие с 17 по 32 места – по 8 миллионов.

    Общая сумма призовых составляет 400 миллионов евро. 209 из них будут перечислены клубам, чьи футболисты выступали на ЧМ-2018. Еще 134 миллиона – страховой фонд. 48 миллионов будет выплачено федерациям за попадание в финальную часть турнира (по 1,5 миллиона).

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.07.2018 11:03
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +157

      Dart Veider 16 июля 2018, 13:48

      Хороший куш за победу

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