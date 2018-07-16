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    Ареоля – первый француз, ставший призером ЧМ, не сыграв ни одного матча за сборную в карьере

    В воскресенье, 15 июля, состоялся финальный матч чемпионата мира-2018, в котором встречались сборные Франции и Хорватии. Игра завершилась со счетом 4:2.

    Голкипер французской команды Альфонсе Ареоля стал одним из двух футболистов национальной сборной, который на этом турнире ни разу не вышел на поле. Вторым является защитник Адиль Рами. На его счету 35 матчей в составе «трехцветных», а вот Ареоля так и не дебютировал за национальную команду своей страны.

    Благодаря этому показателю, Ареоля стал первый французом, который является призером чемпионата мира, не сыграв за свою сборную ни одного матча.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.07.2018 08:42
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 16 июля 2018, 18:10

      да потом сыграет когда скажут А медаль это авансом чтобы знал каков труд на поле

      2
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      Рейтинг: +68

      механик75 16 июля 2018, 13:43

      на работе такая же фигня, начальник не работает , а премии получает...бригада пашет

      1
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 июля 2018, 10:53

      бывают и такие чемпионы)) он же не виноват что его ни разу не выпустили на поле)

      5
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 16 июля 2018, 10:20

      А медаль ведь не простая а золотая.

      4
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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov 16 июля 2018, 09:48

      Судьба второго вратаря. Хотя против датчан могли бы выпустить.

      0
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      Рейтинг: +228

      Nevskij > general.lizyukov 16 июля 2018, 10:07

      Второй у французов на ЧМ был Стив Манданда из "Марселя". Даже один матч сыграл (та самая нулевая ничья с Данией). А третий вратарь вообще на поле выходит крайне редко. При этом, как сказано ниже, не следует забывать, что работа команды - не только матчи, но и тренировочный процесс, где запасные вратари обеспечивают подготовку своего основного коллеги и "страхуют тыл" на случай травмы или красной карточки основного. Поэтому и медаль он заслужил наравне со всеми. Учитывая, что Ареоля младше Ллориса на 6 лет - имеет все шансы дорасти до основного со временем.

      1
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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov > Nevskij 18 июля 2018, 00:11

      Тем более.
      Парень не сачковал, не дрых. Потребовалось бы - вышел бы и отстоял.
      Так что заслужил полностью.

      0
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      Рейтинг: +169

      TY13R 16 июля 2018, 09:29

      Это талант)))

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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 16 июля 2018, 08:57

      На его месте мне было бы стыдно взять медаль и повесить её себе на шею

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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > АртурZaСМ 16 июля 2018, 09:10

      с субашичем поменяться медалями?)))

      0
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      Рейтинг: +2287

      Vickont > АртурZaСМ 16 июля 2018, 11:14

      За что ему должно быть стыдно? Такова участь третьего вратаря. Он тренировался вместе с командой, а не багажом был.

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      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 16 июля 2018, 08:47

      Он был в команде и был готов играть

      2
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