Ареоля – первый француз, ставший призером ЧМ, не сыграв ни одного матча за сборную в карьере

В воскресенье, 15 июля, состоялся финальный матч чемпионата мира-2018, в котором встречались сборные Франции и Хорватии. Игра завершилась со счетом 4:2.

Голкипер французской команды Альфонсе Ареоля стал одним из двух футболистов национальной сборной, который на этом турнире ни разу не вышел на поле. Вторым является защитник Адиль Рами. На его счету 35 матчей в составе «трехцветных», а вот Ареоля так и не дебютировал за национальную команду своей страны.

Благодаря этому показателю, Ареоля стал первый французом, который является призером чемпионата мира, не сыграв за свою сборную ни одного матча.