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    Дешам: «Продолжу работать в сборной Франции, у меня контракт»

    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам не собирается покидать команду после победы на чемпионате мира-2018 в России.

    «Я не собираюсь поступать как Жаке, который покинул команду после победы на ЧМ-1998. Я должен соблюдать контракт и, как и планировалось, продолжу работу в команде.

    Мне нужно несколько недель, на которые я исчезну, но мы еще увидимся», – сказал Дешам.

    Действующий контракт 49-летнего специалиста с Федерацией футбола Франции рассчитан до 2020 года.

    Мы увидели гениальный финал. Франция – чемпион мира!

    Источник: L' Equipe

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    16.07.2018 07:07
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1364

      МВС 16 июля 2018, 10:57

      От добра добра не ищут.все правильно.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 июля 2018, 10:43

      конечно нужно продолжать, теперь вся Франция будет ждать победы на Евро-20.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 16 июля 2018, 08:43

      а как же Зизу? ему то что делать еще два года ждать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1220

      Chaborz.1990 16 июля 2018, 08:18

      Продолжай

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100734

      zigbert 16 июля 2018, 07:58

      А как же без тебя Дидье?

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 16 июля 2018, 07:20

      Многих мы ещё увидим на Евро 2020г. Там уже и немцы будут другими как и испанцы. Заруба на Евро будет ещё та, не сомневаюсь.

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Рубик Докоян 16 июля 2018, 08:42

      но нашим там не светит

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Garrincha58 16 июля 2018, 08:53

      Будем посмотреть. Пруху и везуху ещё никто не отменял. ))) Кто надеялся увидеть сборную в 1/4 финала. Давало большинство 3-е место в группе, однако же.. Всё убегаю к внучке, до вечера.

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