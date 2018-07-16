Дешам: «Продолжу работать в сборной Франции, у меня контракт»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам не собирается покидать команду после победы на чемпионате мира-2018 в России.

«Я не собираюсь поступать как Жаке, который покинул команду после победы на ЧМ-1998. Я должен соблюдать контракт и, как и планировалось, продолжу работу в команде.

Мне нужно несколько недель, на которые я исчезну, но мы еще увидимся», – сказал Дешам.

Действующий контракт 49-летнего специалиста с Федерацией футбола Франции рассчитан до 2020 года.

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