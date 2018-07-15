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    Дешам: «Стань мы чемпионами Европы, может быть, не выиграли бы чемпионат мира»

    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам считает, что поражение на Евро-2016 помогло команде выиграть ЧМ-2018.

    – После Аргентины вы поверили, что стать чемпионом мира возможно?

    – Это стало ключевым моментом. Прекрасная команда, с Лео Месси, мы проигрывали ей по ходу матча, но перевернули ситуацию. После этого и поверили. У нас было достаточно дней, чтобы подготовиться к Уругваю, с которым мы сыграли хорошо. Появился победный аппетит, который только возрастал.

    Но только после второго тайма я сказал: «Да, мы чемпионы». Я всегда смотрю вперед. Было очень больно упустить шанс стать чемпионами Европы, но, стань мы ими тогда, может, не выиграли бы чемпионат мира.

    Сборная Франции выиграла чемпионат мира во второй раз в истории.

    Мы увидели гениальный финал. Франция – чемпион мира!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.07.2018 23:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 16 июля 2018, 09:32

      Скорее всего! судья к вам был благосклонен.наверно вы этого заслужили

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