Дешам: «Стань мы чемпионами Европы, может быть, не выиграли бы чемпионат мира»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам считает, что поражение на Евро-2016 помогло команде выиграть ЧМ-2018.

– После Аргентины вы поверили, что стать чемпионом мира возможно?

– Это стало ключевым моментом. Прекрасная команда, с Лео Месси, мы проигрывали ей по ходу матча, но перевернули ситуацию. После этого и поверили. У нас было достаточно дней, чтобы подготовиться к Уругваю, с которым мы сыграли хорошо. Появился победный аппетит, который только возрастал.

Но только после второго тайма я сказал: «Да, мы чемпионы». Я всегда смотрю вперед. Было очень больно упустить шанс стать чемпионами Европы, но, стань мы ими тогда, может, не выиграли бы чемпионат мира.

Сборная Франции выиграла чемпионат мира во второй раз в истории.

Мы увидели гениальный финал. Франция – чемпион мира!