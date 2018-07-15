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    Дешам: «Возникает вопрос: Франция – красивый чемпион?»

    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал победу команды на ЧМ-2018. В финальном матче французы обыграли Хорватию (4:2).

    «У меня очень молодая команда. 14 игроков открывали для себя Чемпионат мира. Но качество было при них. Для меня огромный источник гордости за эту команду – это то, как они смогли добиться правильного настроя на такой турнир. Я всегда повторял: никогда не сдавайтесь, никогда ничего не отдавайте.

    Были недостатки, и сегодня мы не все делали правильно, но у нас был нужный менталитет, который стал решающим фактором на этом турнире. В первом тайме финала у нас мало что получалось, но мы вели 2:1. Конечно, в таких случаях возникает вопрос: а Франция – красивый чемпион? Что ж, мы чемпионы мира и будем на вершине мира следующие четыре года. Это то, что нужно помнить», – сказал Дешам.

    Дешам – третий, кто выиграл ЧМ в качестве игрока и тренера.

    Мы увидели гениальный финал. Франция – чемпион мира!

    Источник: ФИФА

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    15.07.2018 22:47
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 16 июля 2018, 08:47

      Идеальной игру Франции не назовешь. Многие упрекают ее в пристрастии к оборонительным схемам. Но что об этом говорить, эта система сработала и в финальной игре французы забили 4 мяча. Собрать боеспособный коллектив и победить во многом и заслуга Дешама.

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      Рейтинг: +93

      Aaisberg 15 июля 2018, 23:16

      Вопрос хороший...

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      Рейтинг: +1099

      exreporter 15 июля 2018, 23:16

      Ряд игроков Франции - открытия турнира. Помимо Мбаппе для меня оба крайних защитника. Ну и вообще игроки хорошие. А игра.. Нет, конечно. Хотя логически выбор правильный. Такая себе Греция с возможностью значительно более эффективной и разнообразной контратаки. Но сказать хочу не об этом. Мне жаль, что победителем стала команда с самыми скучными в Москве болельщиками (их просто не видно даже сегодня) и агрессивными в Париже (единственные, кто второй раз отмечая - крушит). В этом плане нам их чемпионство не оч удачное.

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      Рейтинг: +1450

      Sedoi_Goblin 15 июля 2018, 23:09

      Бриджит Бордо,Кароль Буке,Марион Котийяр безусловно красивы... А в плане футбола вы очень нарядный соперник....Все захотят дать вам тычку.....Ибо революционная Франция раздражает старушку Европу))....

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      Рейтинг: +77

      Gazzaev_Pyos 15 июля 2018, 23:03

      Не знаю насчёт красивый, но сильный!

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