Дешам: «Возникает вопрос: Франция – красивый чемпион?»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал победу команды на ЧМ-2018. В финальном матче французы обыграли Хорватию (4:2).

«У меня очень молодая команда. 14 игроков открывали для себя Чемпионат мира. Но качество было при них. Для меня огромный источник гордости за эту команду – это то, как они смогли добиться правильного настроя на такой турнир. Я всегда повторял: никогда не сдавайтесь, никогда ничего не отдавайте.

Были недостатки, и сегодня мы не все делали правильно, но у нас был нужный менталитет, который стал решающим фактором на этом турнире. В первом тайме финала у нас мало что получалось, но мы вели 2:1. Конечно, в таких случаях возникает вопрос: а Франция – красивый чемпион? Что ж, мы чемпионы мира и будем на вершине мира следующие четыре года. Это то, что нужно помнить», – сказал Дешам.

Дешам – третий, кто выиграл ЧМ в качестве игрока и тренера.

Мы увидели гениальный финал. Франция – чемпион мира!