Дешам: «Игроки африканского происхождения в сборной? Мы все французы и гордимся этим»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам ответил на вопрос о происхождении игроков команды.

«Во французской команде есть игроки африканского происхождения из разных стран. Все это обогащает французский футбол, мы все французы и гордимся этим.

Не стоит говорить о том, где, кто родился. Да, безусловно, те, кто будут смотреть завтрашний матч, будут испытывать гордость за тех, кто родился на их земле», – сказал Дешам.

Штимац: «Против кого именно мы играем в финале? Умтити – из Камеруна, Погба – из Гвинеи, Канте – из Мали...»