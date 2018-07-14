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  • Дешам: «Игроки африканского происхождения в сборной? Мы все французы и гордимся этим»

Дешам: «Игроки африканского происхождения в сборной? Мы все французы и гордимся этим»

14 июля 2018, 22:33
11

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам ответил на вопрос о происхождении игроков команды.

«Во французской команде есть игроки африканского происхождения из разных стран. Все это обогащает французский футбол, мы все французы и гордимся этим.

Не стоит говорить о том, где, кто родился. Да, безусловно, те, кто будут смотреть завтрашний матч, будут испытывать гордость за тех, кто родился на их земле», – сказал Дешам.

Штимац: «Против кого именно мы играем в финале? Умтити – из Камеруна, Погба – из Гвинеи, Канте – из Мали...»

Источник: ТАСС
Чемпионат мира Франция Дешам Дидье
Комментарии (11)
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kvm
1531597911
-Ну и что, что наш дом пальма?
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prezent2017
1531597999
А в сб. Англии все негры нулевые.
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amazonaws
1531599291
У сборной Франции класс и уровень игры выше хорватской сборной. Всё говорит за то, что скучать нам не придётся и мы увидим забитые голы. По большей части в ворота хорватов. Хорваты уже прыгнули выше головы. Это для них большое достижение - застолбили за собой серебро. Это их предел мечтаний. Игровой запас прочности французов впечатляет. Играют стабильно и мощно. Французы победят, за счёт своего умения реализовать моменты и умело тактически распоряжаться мячом.
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Yev
1531599792
Подобные заявления схожи с заявлениями импотена, которого не интересует секс. Просто французская нация вырождается и с этим ничего не поделаешь. Колонии поглощают метрополию.
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Федун
1531631174
++++
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РМЗ
1531633287
Нет такой нации французы.
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zigbert
1531640145
Нет смысла обвинять Дешама в том что в сборной Франции много выходцев из Африки. Для него важней, что бы в команде находились сильнейшие игроки.
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OfaZavr
1531641300
все верно сказал, ведь этих игроков не натурализовали а они родились во Франции пусть и в семьях не чистокровных французов)
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