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    Дешам: «Игроки африканского происхождения в сборной? Мы все французы и гордимся этим»

    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам ответил на вопрос о происхождении игроков команды.

    «Во французской команде есть игроки африканского происхождения из разных стран. Все это обогащает французский футбол, мы все французы и гордимся этим.

    Не стоит говорить о том, где, кто родился. Да, безусловно, те, кто будут смотреть завтрашний матч, будут испытывать гордость за тех, кто родился на их земле», – сказал Дешам.

    Штимац: «Против кого именно мы играем в финале? Умтити – из Камеруна, Погба – из Гвинеи, Канте – из Мали...»

    Источник: ТАСС

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    14.07.2018 22:33
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 июля 2018, 10:55

      все верно сказал, ведь этих игроков не натурализовали а они родились во Франции пусть и в семьях не чистокровных французов)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 15 июля 2018, 10:35

      Нет смысла обвинять Дешама в том что в сборной Франции много выходцев из Африки. Для него важней, что бы в команде находились сильнейшие игроки.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +978

      РМЗ 15 июля 2018, 08:41

      Нет такой нации французы.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +433

      Федун 15 июля 2018, 08:06

      ++++

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3754

      Yev 14 июля 2018, 23:23

      Подобные заявления схожи с заявлениями импотена, которого не интересует секс.
      Просто французская нация вырождается и с этим ничего не поделаешь. Колонии поглощают метрополию.

      0
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      Рейтинг: +169

      TY13R > Yev 15 июля 2018, 00:14

      Не всегда, но тенденция +- та же)))

      1
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      Рейтинг: +2606

      Freyk > Yev 15 июля 2018, 00:18

      Наша нация тоже в своё время в большой степени смешалась с татарами, и ничего же, живём вроде и национальную идентичность не теряем.

      0
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      ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad > Yev 15 июля 2018, 00:30

      А мы сидим такие, смотрим и гордимся, что можем выродить свою нацию своими же руками без всяких колоний. Поддерживая людей, увеличивающих пенсионный возраст, режущих бюджет на медицину и образование, выводящих наши $ на запад :)

      2
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 14 июля 2018, 23:14

      У сборной Франции класс и уровень игры выше хорватской сборной.
      Всё говорит за то, что скучать нам не придётся и мы увидим забитые голы.
      По большей части в ворота хорватов.
      Хорваты уже прыгнули выше головы.
      Это для них большое достижение - застолбили за собой серебро.
      Это их предел мечтаний.
      Игровой запас прочности французов впечатляет.
      Играют стабильно и мощно.
      Французы победят, за счёт своего умения реализовать моменты и умело тактически распоряжаться мячом.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 14 июля 2018, 22:53

      А в сб. Англии все негры нулевые.

      1
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      Рейтинг: +2251

      kvm 14 июля 2018, 22:51

      -Ну и что, что наш дом пальма?

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