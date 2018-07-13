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    Штимац: «Против кого именно мы играем в финале? Умтити – из Камеруна, Погба – из Гвинеи, Канте – из Мали...»

    Бывший главный тренер сборной Хорватии Игор Штимац в преддверии финала чемпионата мира-2018 против французов обратил внимание на происхождение футболистов соперника. Часть игроков имеют африканские корни.

    «Кто-нибудь в курсе, против кого именно мы играем в финале? Преснел Кимпембе из Конго, Усмане Дембеле из Мавритании, Джибриль Сидибе из Мали, Самуэль Умтити – из Камеруна, Поль Погба – из Гвинеи, Н’Голо Канте из Мали...» – написал Штимац в социальной сети.

    Матч состоится 15 июля.

    Источник: Facebook.com

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    13.07.2018 21:52
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    Комментарии40
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      Рейтинг: +979

      directorpg 14 июля 2018, 17:32

      Можно обвинить в расизме.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 14 июля 2018, 15:35

      Вы играете против команды Дешама.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 14 июля 2018, 10:23

      Не знание своего противника - поражение!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 14 июля 2018, 10:16

      Да фигня это все, это тоже самое что по Самедову сказать мол за Россию азеры играют... а то что человек родился в России и воспитывался в академии российского клуба, никого не епет... вот также и с французскими неграми.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 июля 2018, 09:43

      а вот это он зря, такие слова могут расценить по разному, в итоге начнет извиняться и говорить что никого не хотел обидеть и задеть.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +915

      спанчес 14 июля 2018, 08:48

      м,Баппе забыл и луКаку

      2
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > спанчес 14 июля 2018, 09:41

      Лукаку в Бельгии.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3416

      AZ 14 июля 2018, 08:41

      Против сборной Африки... Французов там по сути почти и нет...

      2
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 14 июля 2018, 08:04

      Мбаппе тоже камерунского происхождения

      0
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 14 июля 2018, 05:54

      во Франции еще и треть страны арабов хотя что на других смотреть у нас вон тоже в стране полно армян грузин китайцев азеров и тд будь у нас футбол развит так может тоже в сборной были если бы играли хорошо потому как многие уже граждане РФ и родились здесь

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      Рейтинг: +3754

      Yev 14 июля 2018, 00:40

      Люди ищут внеземные контакты, а инопланетяне смотрят и думают: какие контакты, они сами с собой договорится не могут.
      Исходя из личного опыта уроды есть и среди белых и среди черных. А вот насчет физических способностей так об этом вам любой антрополог скажет, просто об этом не принято на площадях кричать и обычно это никак не привязывают к умственным способностям.

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