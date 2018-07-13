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  • Штимац: «Против кого именно мы играем в финале? Умтити – из Камеруна, Погба – из Гвинеи, Канте – из Мали...»

Штимац: «Против кого именно мы играем в финале? Умтити – из Камеруна, Погба – из Гвинеи, Канте – из Мали...»

13 июля 2018, 21:52
41

Бывший главный тренер сборной Хорватии Игор Штимац в преддверии финала чемпионата мира-2018 против французов обратил внимание на происхождение футболистов соперника. Часть игроков имеют африканские корни.

«Кто-нибудь в курсе, против кого именно мы играем в финале? Преснел Кимпембе из Конго, Усмане Дембеле из Мавритании, Джибриль Сидибе из Мали, Самуэль Умтити – из Камеруна, Поль Погба – из Гвинеи, Н’Голо Канте из Мали...» – написал Штимац в социальной сети.

Матч состоится 15 июля.

Источник: Facebook.com
Чемпионат мира Франция. Лига 1 Хорватия Франция Штимац Игор
Комментарии (41)
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3a zenit
1531508126
Хорватия сборная футбольных "таджиков"...докажите мне что я не прав?
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Avaretz
1531510042
Вообще это мне никогда не нравилось, это получается не национальная сборная а сборная гражданинов по футболу той или иной страны. Швейцария вообще сборная Албании, такими темпами, скоро в европейских сборных будут одни черные.
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Владислав Vlad
1531510976
А разве до этого чемпионата было по другому? Может лет тридцать назад так оно и было.
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Shak71
1531512176
Всегда так считал! А раньше немцы выглядели полусборной Польши и Турции, с небольшими нотками негров)
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Обер-КанцлерЪ
1531513145
Против сборной Африки.
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777+
1531513309
И к чему, по какому поводу дурик - Игор Штимац это сказал...??? Пусть протрет глаза, когда Хорватия и Франция перед финалом будут фотографироваться на фоне транспаранта против расизма...
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Makaweli
1531515456
Можно подумать еслиб перечисленные люди имели хорватское гражданство их бы не вызвали в сборную Хорватии!
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GoldPlayFIFARus9
1531516849
Всё просто. Разница в расах всегда была есть и будет. Что все расы равны,это бред сивой кобылы для толерастов. Они никогда не были равны,и никогда не будут! Белые люди более умные, чёрные,более физически развитые. Вот и получается,что если белый,более умный человек будет правильно обучать более сильного и выносливого чёрного,то будет то,что мы видим на примере сборной Франции
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OfaZavr
1531550605
а вот это он зря, такие слова могут расценить по разному, в итоге начнет извиняться и говорить что никого не хотел обидеть и задеть.
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Diesel133
1531552587
Да фигня это все, это тоже самое что по Самедову сказать мол за Россию азеры играют... а то что человек родился в России и воспитывался в академии российского клуба, никого не епет... вот также и с французскими неграми.
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