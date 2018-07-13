Штимац: «Против кого именно мы играем в финале? Умтити – из Камеруна, Погба – из Гвинеи, Канте – из Мали...»

Бывший главный тренер сборной Хорватии Игор Штимац в преддверии финала чемпионата мира-2018 против французов обратил внимание на происхождение футболистов соперника. Часть игроков имеют африканские корни.

«Кто-нибудь в курсе, против кого именно мы играем в финале? Преснел Кимпембе из Конго, Усмане Дембеле из Мавритании, Джибриль Сидибе из Мали, Самуэль Умтити – из Камеруна, Поль Погба – из Гвинеи, Н’Голо Канте из Мали...» – написал Штимац в социальной сети.

Матч состоится 15 июля.