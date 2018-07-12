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    Шакири близок к переходу в «Ливерпуль»

    Полузащитник «Сток Сити» Джердан Шакири близок к переходу в «Ливерпуль».

    Накануне стало известно, что стороны начали переговоры. Трансфер швейцарца оценивается в 13 миллионов фунтов, прописанные у него в контракте в качестве отступных.

    Шакири хочет сменить клуб, так как «Сток Сити» вылетел по результатам прошлого сезона в Чемпионшип. В его услугах ранее были заинтересованы «Эвертон» и «Саутгемптон».

    26-летний хавбек в прошлом сезоне провел 38 матчей за «Сток», забив в них восемь голов и отдав семь результативных передач.

    Источник: The Times

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    12.07.2018 10:43
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +165

      JackBruce 12 июля 2018, 13:22

      Это очень хорошо.

      0
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      Рейтинг: +1828

      Vladarg 12 июля 2018, 11:08

      Отступные-13 Лямов..бывают же такие..крайне выгодный вариант для Ливерпуля.

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