Полузащитник «Сток Сити» Джердан Шакири близок к переходу в «Ливерпуль».

Накануне стало известно, что стороны начали переговоры. Трансфер швейцарца оценивается в 13 миллионов фунтов, прописанные у него в контракте в качестве отступных.

Шакири хочет сменить клуб, так как «Сток Сити» вылетел по результатам прошлого сезона в Чемпионшип. В его услугах ранее были заинтересованы «Эвертон» и «Саутгемптон».

26-летний хавбек в прошлом сезоне провел 38 матчей за «Сток», забив в них восемь голов и отдав семь результативных передач.