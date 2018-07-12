Кэхилл: «Мне нужно поговорить с Саутгейтом о своем будущем в команде»

Защитник «Челси» и сборной Англии Гари Кэхилл заявил, что готов завершить международную карьеру, если он больше не нужен национальной команде.

«Конечно, мы расстроены. Всегда чувствуешь себя плохо, если не побеждаешь на турнире.

Тем не менее мы должны гордиться собой, мы снова заставили себя уважать, и теперь можем отталкиваться от этого результата. Если наша команда продолжит прогрессировать, то мы можем добиться большего.

Мне нужно поговорить с тренером о своем будущем в команде. Я могу закончить карьеру в сборной только тогда, когда смогу сказать, что сыграл во всех играх, каких мог, что отдал всего себя. Так что, если меня снова вызовут, буду выкладываться по полной», – сказал Кэйхилл.

Полуфинальный матч чемпионата мира-2018 Хорватия – Англия завершился со счетом 2:1 в дополнительное время. Хорваты встретятся в финале турнира 15-го июля в столичных «Лужниках» с Францией. В матче за третье место встретятся команды Бельгии и Англии 14-го июля в Санкт-Петербурге.

Англия не прошла. Но это лучшее решение