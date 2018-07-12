Англия не прошла. Но это лучшее решение

Результат, который все равно избавляет от проблем.

It's coming home

В этом месяце такие слова стали главными для всех английских фанатов. Песня Three Lions группы The Lightning Seeds – неофициальный гимн болельщиков из Англии. Ее написали еще в 1996 году, но к ЧМ-2018 популярность композиции только выросла. Слова «It's coming home» звучат от англичан везде: в метро, на улице и даже на входе в книжный магазин. С ума сходят и в самой Англии, а к решающим играм чемпионата мира бум перекинулся в Россию.

На момент написания песни ее суть была в том, что футбол вернулся туда, где и зародился. В 1996 году в Англии проходил чемпионат Европы, где от сборной ждали чудес. Теперь здесь подразумевается то, что сборная Англии должна приехать из России с титулом чемпиона мира. С трофеем англичане не вернутся, но могут побороться хотя бы за третье место. Даже интервью английских фанатов заканчивается тем, что они начинают скакать и орать любимую песню. Под нее изготавливают специальные футболки, а за вот эту фотографию бились журналисты разных стран. Бедный мужчина немного разозлился и устал поворачиваться спиной.

Не думайте, что эти парни так однообразны. Еще за четыре часа до игры они разносили бар на Манежной площади. Заведение разделилось на англичан и хорватов, но в песенном соревновании победила Англия. Все пришло к тому, что потом хорватские фанаты снимали соперников на видео и признавали поражение за пределами поля. В их репертуаре столько громких и разнообразных кричалок не находилось.

«Ха-ха»

Еще до матча все англичане почему-то были уверены в победе. И легкая сетка с соперниками уровня Швеции тут не при чем. «Англия сегодня выиграет, потому что нам сопутствует удача. Ха-ха. Просто мы лучшие и у нас есть Гарри Кейн», – объясняли и смеялись несколько болельщиков в футболках сборной. После этого разговора они почему-то впечатлились китайцами в форме «Ливерпуля», которых все отлавливали для фотографий.

За Англию болели многие: казахи, китайцы, пакистанцы и даже египтяне. Зато у самой команды не все так многообразно. Главная идея состава – бойцы и целеустремленные парни, которым в игре с хорватами не хватило опыта. Поэтому здесь есть не только забивной и даже слишком распиаренный Кейн, но и типичный английский вратарь Пикфорд. «Пикфорд лучше Харта. Я болею за «Манчестер Сити», но знаю, что это так», – говорил перед игрой болельщик Джеймс, когда его спросили про основного вратаря сборной Англии.

Джо Харт не поехал на чемпионат мира, потому что плохо играл за «Вест Хэм». Пикфорд провел средний сезон в «Эвертоне», а карьеру вообще начинал в «Дарлингтоне» из пятого дивизиона. За семь лет он сменил восемь команд, вылетал из АПЛ, но на чемпионат мира поехал основным кипером. Сборная Англии действительно собирает в себе кучу подобных историй – даже третий вратарь Ник Поп до «Бернли» тоже прошел через круги ада и боль низших дивизионов.

Автор гола со штрафного Киран Триппьер поучаствовал в установлении рекорда ЧМ по голам со стандартов. Он воспитывался в академии «Манчестер Сити», но не пригодился клубу при шейхах. Триппьер сделал себе имя в «Бернли», а сейчас играет за «Тоттенхэм» и считается одним из лучших атакующих защитников Англии. Его партнер по защите Магуайр вообще едва не пересекся со Слуцким в «Халле», но вовремя сбежал в «Лестер». Почти всех игроков этого состава объединяет запутанность карьерных историй. Все это не помешало сборной Англии дойти до полуфинала, где проиграли только куражной Хорватии.

Единство с Россией

Хорватия и Англия на этом чемпионате мира связаны с не очень хорошими вещами. Английское руководство призывало бойкотировать ЧМ всех чиновников, а хорваты накалили обстановку из-за Домагоя Виды и его видео со словами об Украине. Полуфинал чемпионата мира получился небольшой возможностью для примирения. Хорватские фанаты будто стремились извиниться за игрока, поэтому при каждой совместной фотографии хвалили Россию и признавались ей в любви. Особенно их впечатлили русские ребята с флагом Воронежа, а на стадионе хорваты вывесили слова «Спасибо, Россия!»

Англичане тоже пытались. Они привычно говорили о любви к России и хвалили организацию чемпионата мира. Самое главное для всех, что местные фанаты наконец-то прогулялись по Москве настоящей толпой, а не просто отдельными и немногочисленными кучками. Англичане доставали флаги, по-разному наряжались и сами создавали атмосферу – так, как это давно делали все остальные. Кажется, все склоки и недомолвки устранены – ехать в Россию болельщики больше не боятся.

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Сборная Англии не сыграет в финале чемпионата мира. Но перед турниром вы думали о том, что англичане способны дойти хотя бы до полуфинала? О том, что обиженные на Россию англичане будут тусить в центре Москвы и восхищаться Россией? Или о том, как мы вместе будем смеяться над курицей и заплывами в бассейне английских игроков во время их тренировок? Кажется, даже за пределами поля Англия и Россия помирились окончательно, а болельщики больше не хотят друг друга искалечить. А на поле все равно побеждает Хорватия.

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