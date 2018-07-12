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    Англия не прошла. Но это лучшее решение


    3.7
    Голосов: 7
    12.07.2018 00:05
    Результат, который все равно избавляет от проблем.

    It's coming home

    В этом месяце такие слова стали главными для всех английских фанатов. Песня Three Lions группы The Lightning Seeds – неофициальный гимн болельщиков из Англии. Ее написали еще в 1996 году, но к ЧМ-2018 популярность композиции только выросла. Слова «It's coming home» звучат от англичан везде: в метро, на улице и даже на входе в книжный магазин. С ума сходят и в самой Англии, а к решающим играм чемпионата мира бум перекинулся в Россию.

    На момент написания песни ее суть была в том, что футбол вернулся туда, где и зародился. В 1996 году в Англии проходил чемпионат Европы, где от сборной ждали чудес. Теперь здесь подразумевается то, что сборная Англии должна приехать из России с титулом чемпиона мира. С трофеем англичане не вернутся, но могут побороться хотя бы за третье место. Даже интервью английских фанатов заканчивается тем, что они начинают скакать и орать любимую песню. Под нее изготавливают специальные футболки, а за вот эту фотографию бились журналисты разных стран. Бедный мужчина немного разозлился и устал поворачиваться спиной.

    Не думайте, что эти парни так однообразны. Еще за четыре часа до игры они разносили бар на Манежной площади. Заведение разделилось на англичан и хорватов, но в песенном соревновании победила Англия. Все пришло к тому, что потом хорватские фанаты снимали соперников на видео и признавали поражение за пределами поля. В их репертуаре столько громких и разнообразных кричалок не находилось.

    «Ха-ха»

    Еще до матча все англичане почему-то были уверены в победе. И легкая сетка с соперниками уровня Швеции тут не при чем. «Англия сегодня выиграет, потому что нам сопутствует удача. Ха-ха. Просто мы лучшие и у нас есть Гарри Кейн», – объясняли и смеялись несколько болельщиков в футболках сборной. После этого разговора они почему-то впечатлились китайцами в форме «Ливерпуля», которых все отлавливали для фотографий.

    За Англию болели многие: казахи, китайцы, пакистанцы и даже египтяне. Зато у самой команды не все так многообразно. Главная идея состава – бойцы и целеустремленные парни, которым в игре с хорватами не хватило опыта. Поэтому здесь есть не только забивной и даже слишком распиаренный Кейн, но и типичный английский вратарь Пикфорд. «Пикфорд лучше Харта. Я болею за «Манчестер Сити», но знаю, что это так», – говорил перед игрой болельщик Джеймс, когда его спросили про основного вратаря сборной Англии.

    Джо Харт не поехал на чемпионат мира, потому что плохо играл за «Вест Хэм». Пикфорд провел средний сезон в «Эвертоне», а карьеру вообще начинал в «Дарлингтоне» из пятого дивизиона. За семь лет он сменил восемь команд, вылетал из АПЛ, но на чемпионат мира поехал основным кипером. Сборная Англии действительно собирает в себе кучу подобных историй – даже третий вратарь Ник Поп до «Бернли» тоже прошел через круги ада и боль низших дивизионов.

    Автор гола со штрафного Киран Триппьер поучаствовал в установлении рекорда ЧМ по голам со стандартов. Он воспитывался в академии «Манчестер Сити», но не пригодился клубу при шейхах. Триппьер сделал себе имя в «Бернли», а сейчас играет за «Тоттенхэм» и считается одним из лучших атакующих защитников Англии. Его партнер по защите Магуайр вообще едва не пересекся со Слуцким в «Халле», но вовремя сбежал в «Лестер». Почти всех игроков этого состава объединяет запутанность карьерных историй. Все это не помешало сборной Англии дойти до полуфинала, где проиграли только куражной Хорватии.

    Единство с Россией

    Хорватия и Англия на этом чемпионате мира связаны с не очень хорошими вещами. Английское руководство призывало бойкотировать ЧМ всех чиновников, а хорваты накалили обстановку из-за Домагоя Виды и его видео со словами об Украине. Полуфинал чемпионата мира получился небольшой возможностью для примирения. Хорватские фанаты будто стремились извиниться за игрока, поэтому при каждой совместной фотографии хвалили Россию и признавались ей в любви. Особенно их впечатлили русские ребята с флагом Воронежа, а на стадионе хорваты вывесили слова «Спасибо, Россия!»

    Англичане тоже пытались. Они привычно говорили о любви к России и хвалили организацию чемпионата мира. Самое главное для всех, что местные фанаты наконец-то прогулялись по Москве настоящей толпой, а не просто отдельными и немногочисленными кучками. Англичане доставали флаги, по-разному наряжались и сами создавали атмосферу – так, как это давно делали все остальные. Кажется, все склоки и недомолвки устранены – ехать в Россию болельщики больше не боятся.

    ***

    Сборная Англии не сыграет в финале чемпионата мира. Но перед турниром вы думали о том, что англичане способны дойти хотя бы до полуфинала? О том, что обиженные на Россию англичане будут тусить в центре Москвы и восхищаться Россией? Или о том, как мы вместе будем смеяться над курицей и заплывами в бассейне английских игроков во время их тренировок? Кажется, даже за пределами поля Англия и Россия помирились окончательно, а болельщики больше не хотят друг друга искалечить. А на поле все равно побеждает Хорватия.

    Англия убийственно эффективна на стандартах. Хорватия тоже пострадала

    Самый веселый промах ЧМ. Кейн сыграл с хорватами в пинбол

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, Александр Плеханов
    Рейтинг: 3.7 Голосов: 7
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +295

      Эд1970 12 июля 2018, 11:34

      Англия еще свое возьмет,видимо не пришло еще время.

      0
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      Рейтинг: +113

      larin80 > Эд1970 12 июля 2018, 18:22

      В 2066-м)))

      0
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      Рейтинг: +621

      Кирпичный 12 июля 2018, 11:33

      И не помог гол триппера

      0
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      Рейтинг: +1828

      Vladarg 12 июля 2018, 09:37

      У Англии был уникальный шанс попасть в финал.стечение обстоятельств позволило бы там оказаться,минуя встреч с грандами.такое крайне редко случается.но..рано,ещё видно,этой сборной.всему своё время.

      6
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 12 июля 2018, 08:53

      По заслугам,слабенькая команда,тем не менее финал от этого будет только красивее,при всей не любви к хорватам(особенно Гнида-Вида),игра будет лучше,чем бы если англичане играли,хорватам на этом ЧМ просто прет...Вот и интересно посмотреть финал Франция-Фортуна...

      1
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      Рейтинг: +49

      utyf17 12 июля 2018, 08:46

      только из-за губерниева не хотелось смотреть передачи перед и после футбола

      3
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 12 июля 2018, 06:46

      чемпионат неожиданностей

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +677

      vodomut 12 июля 2018, 05:56

      домой к терезе мэй

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +60

      Сергей Николаевич П 12 июля 2018, 05:25

      +++

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +211

      ROMAN63new 12 июля 2018, 01:00

      Я симпатизирую Гарету Саутгейту. Старательный был защитник,
      помню его промах в полуфинале 96.
      Сегодня я мог бы порадоваться только за него.
      Англичане разочаровали меня в матче с Колумбией,
      а Кейн своей детской погоней за статистикой.
      Я говорил англичанам возле " Паруса",
      - У вас хорошая команда, но no fantasy, они соглашались.
      Судьба ещё не вернула долг Саутгейту.

      1
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      Рейтинг: +12338

      Вомбат 12 июля 2018, 00:16

      Англичан в 20 (двадцать) раз больше, чем хорватов. Уровень жизни в Англии в 2 (два) раза выше, чем в Хорватии, а зарплаты в 4 (четыре) раза выше. К настоящему моменту в страну, где проходит ЧМ по футболу, англичан (якобы безумно любящих футбол) приехало в 5 (пять) раз меньше, чем хорватов. Вопрос какая страна из этих двух, при полном равенстве команд, больше заслужила играть в финале? Ответ - та, которая вырвала победу в дополнительное время.

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      Рейтинг: +1591

      Almazovich > Вомбат 12 июля 2018, 00:39

      Согласен! Хорваты трудяги!

      1
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