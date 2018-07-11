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    Федерико Фернандес: «Краснодар» – это клуб, который очень заинтересован во мне»

    Защитник «Суонси» Федерико Фернандес подтвердил интерес к нему со стороны «Краснодара».

    В настоящее время 29-летний футболист обдумывает свое будущее после вылета команды из АПЛ.

    «Я ищу другой вариант, чтобы, возможно, получить шанс вернуться в сборную Аргентины.

    «Краснодар»? Это клуб, который очень заинтересован во мне. Но мне нужно дождаться и других вариантов. Думаю, что пока рано и мне нужно подождать еще пару недель

    Конечно, у меня есть контракт с «Суонси». Но на самом деле хочу попробовать сыграть на другом уровне. Председатель сказал, что я усердно работал в течение последних четырех лет на благо клуба и поэтому они не будут препятствовать моему уходу.

    Мы ждем лучшего решения для меня и клуба. Если нам поступят предложения, мы вместе проанализируем и решим», – сказал Фернандес.

    Защитник перешел в «Суонси» из «Наполи» в 2014 году за 8 миллионов фунтов стерлингов. Его текущий контракт рассчитан до 2020 года. Предполагается, что валлийский клуб будет готов его продать не менее чем за 6 миллионов фунтов.

    Источник: BBC

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    11.07.2018 18:59
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1168

      Argon 12 июля 2018, 10:24

      29 лет ... жди дальше.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 12 июля 2018, 07:59

      Да что там "пару недель" , пару лет подожди !!! Лишь бы Краснодар не передумал, ведь 29 лет - это не 19 !!!

      0
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      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF 11 июля 2018, 20:30

      Да конечно подожди, может Реал или Барса проявит интерес.
      А не проявит, так и "Суонси" норм клуб.

      3
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 11 июля 2018, 19:51

      Наверно, не тянет там и не оправдал надежды. Краснодару нужно
      всё проверить перед покупкой.

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