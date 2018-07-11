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  • Федерико Фернандес: «Краснодар» – это клуб, который очень заинтересован во мне»

Федерико Фернандес: «Краснодар» – это клуб, который очень заинтересован во мне»

11 июля 2018, 18:59
3

Защитник «Суонси» Федерико Фернандес подтвердил интерес к нему со стороны «Краснодара».

В настоящее время 29-летний футболист обдумывает свое будущее после вылета команды из АПЛ.

«Я ищу другой вариант, чтобы, возможно, получить шанс вернуться в сборную Аргентины.

«Краснодар»? Это клуб, который очень заинтересован во мне. Но мне нужно дождаться и других вариантов. Думаю, что пока рано и мне нужно подождать еще пару недель

Конечно, у меня есть контракт с «Суонси». Но на самом деле хочу попробовать сыграть на другом уровне. Председатель сказал, что я усердно работал в течение последних четырех лет на благо клуба и поэтому они не будут препятствовать моему уходу.

Мы ждем лучшего решения для меня и клуба. Если нам поступят предложения, мы вместе проанализируем и решим», – сказал Фернандес.

Защитник перешел в «Суонси» из «Наполи» в 2014 году за 8 миллионов фунтов стерлингов. Его текущий контракт рассчитан до 2020 года. Предполагается, что валлийский клуб будет готов его продать не менее чем за 6 миллионов фунтов.

Источник: BBC
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Суонси Краснодар Фернандес Федерико
Комментарии (3)
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vladimir-7
1531327919
Наверно, не тянет там и не оправдал надежды. Краснодару нужно всё проверить перед покупкой.
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Retiremen_VMF
1531330208
Да конечно подожди, может Реал или Барса проявит интерес. А не проявит, так и "Суонси" норм клуб.
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Argon
1531380268
29 лет ... жди дальше.
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