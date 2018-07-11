«Тоттенхэм» начал переговоры с «Бордо» о покупке Малкома

Руководство «Тоттенхэма» рассматривает вариант приобретения нападающего «Бордо» Малкома, сообщает Girondinfos.

Британцы начали переговоры по трансферу 21-летнего бразильца. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до 2021 года.

Ранее «Интер» пытался заполучить южноамериканца, но в «Бордо» ответили отказом. Миланцы предлагали за него меньше 40 миллионов, которые хотят получить французы.

В прошедшем сезоне Малком провел 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 голов.