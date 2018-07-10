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    Виейра – о Балотелли: «Ему нужно уважать свой контракт и позволить клубам обсудить трансфер»

    Главный тренер «Ниццы» Патрик Виейра разочарован поведением нападающего команды Марио Балотелли. Итальянец отказался принимать участие в подготовке к сезону. Сейчас он ведет переговоры с «Марселем»​.

    «Я разочарован. Уверен, что Марио провел два больших сезона в «Ницце». Жаль, что все закончится таким образом.

    Если футболист хочет покинуть команду, это одно. Но для него было важно приехать, быть здесь, уважать свой контракт и позволить клубам обсудить трансфер, чтобы завершить все это.

    Например, некоторые игроки, которые находятся в подобных ситуациях, сейчас находятся здесь», – цитирует слова Виейра RMC.

    Контракт Балотелли с клубом истек этим летом, но «Ницца» настаивает, что активировала опцию по его продлению еще на один сезон.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.07.2018 10:53
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