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    Дешам: «Эта Франция конкурентоспособна и будет такой же через 2-4 года»

    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам вспомнил об опыте финального матча Евро-2016.

    «Эта команда гораздо моложе. Та была опытнее, хотя международного опыта было меньше.

    Многие игроки и здесь выступают, но больше опыта было накоплено в клубах. Эта команда конкурентоспособна и будет такой же через 2-4 года.

    Этот опыт должен помочь в будущем», – заявил Дешам.

    Сборная Франции на домашнем Евро-2016 стала серебряным призером, уступив в финале Португалии в дополнительное время (0:1).

    Источник: ФИФА

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    10.07.2018 07:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 10 июля 2018, 07:23

      Сейчас у них хорошее поколение футболистов подобралось и есть кого приглашать в сборную. За ближайшее будущее они могут быть спокойны.

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