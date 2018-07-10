Дешам: «Эта Франция конкурентоспособна и будет такой же через 2-4 года»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам вспомнил об опыте финального матча Евро-2016.

«Эта команда гораздо моложе. Та была опытнее, хотя международного опыта было меньше.

Многие игроки и здесь выступают, но больше опыта было накоплено в клубах. Эта команда конкурентоспособна и будет такой же через 2-4 года.

Этот опыт должен помочь в будущем», – заявил Дешам.

Сборная Франции на домашнем Евро-2016 стала серебряным призером, уступив в финале Португалии в дополнительное время (0:1).