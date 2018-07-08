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    Фернандес: «Многие классные игроки не забивали пенальти»

    Защитник сборной России Марио Фернандес прокомментировал нереализованный пенальти после матча 1/4 финала чемпионата мира-2018 против сборной Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти).

    «Многие классные футболисты не забивали пенальти. Сейчас просто нужно успокоиться. Мы уже все вошли в историю сборной России, благодаря этому результату.

    Надеюсь, что в России больше детей и вообще людей начнут смотреть на футбол по-другому», – сказал натурализованный бразилец.

    Фернандес забил гол с игры в дополнительное время матча.

    Боль Смолова и слезы Дзюбы. Вылет России – в двух фото

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.07.2018 12:55
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +2509

      ALEX ML 8 июля 2018, 19:02

      Ты всё равно Супер Марио, даже лошадка на 4 ногах иногда спотыкается))))))

      1
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 8 июля 2018, 18:53

      Таких примеров в футбольной истории ,множество.

      3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 июля 2018, 17:53

      верно, у любого игрока бывают такие моменты в карьере, не нужно переживать ведь отыграл достойно, тем более еще и Смолов напортачил.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1447

      Toomans 8 июля 2018, 17:01

      Марио низкий поклон. Он показал, каким должен быть правый защитник и игрок сборной. А промах....промах есть промах. Надо принять и шагать дальше. Как никак, наша сборная - в восьмерке лучших на планете!

      4
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 8 июля 2018, 16:38

      звёздочки -- вы..бон

      2
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 8 июля 2018, 16:36

      звёздочки -- ******

      0
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 8 июля 2018, 16:29

      Сейчас пересмотрел пенальти в исполнении Смолова -- это чистый ****** и пижонство -- в таких матчах так бить нельзя , нормальные люди бьют сильно !!!

      3
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 8 июля 2018, 16:09

      Ладно, Марио не заморачивайся болелы тебя простили за твой ляп с пенальти, и ты играл великолепно и забил красивый гол..))

      4
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      Рейтинг: +309

      Ден71 8 июля 2018, 16:07

      Нет вопросов к тебе, Игра достойна уважения на протяжении 120 минут. Большой вопрос не к твоему удару а к первому в исполнении Смолова. Мне кажется ему просто не надо бить первым, он явно не лидер. Первым мог бить Дзюба, но он уже сидел, на тот момент тогда уж Дзагоев, мне кажется он бы так же справился как и пробил.

      4
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      Рейтинг: +667

      АИН-27 > Ден71 8 июля 2018, 16:47

      Имхо, я бы первый удар доверил Игнашевичу.

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      Рейтинг: +4934

      polt 8 июля 2018, 15:25

      Главное важность момента, и тут нервы подвели... Но это не то, что выдал наш бывший лучший бомбардир.

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