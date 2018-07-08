Фернандес: «Многие классные игроки не забивали пенальти»

Защитник сборной России Марио Фернандес прокомментировал нереализованный пенальти после матча 1/4 финала чемпионата мира-2018 против сборной Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти).

«Многие классные футболисты не забивали пенальти. Сейчас просто нужно успокоиться. Мы уже все вошли в историю сборной России, благодаря этому результату.

Надеюсь, что в России больше детей и вообще людей начнут смотреть на футбол по-другому», – сказал натурализованный бразилец.

Фернандес забил гол с игры в дополнительное время матча.

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