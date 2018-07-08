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Фернандес: «Многие классные игроки не забивали пенальти»

8 июля 2018, 12:55
23

Защитник сборной России Марио Фернандес прокомментировал нереализованный пенальти после матча 1/4 финала чемпионата мира-2018 против сборной Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти).

«Многие классные футболисты не забивали пенальти. Сейчас просто нужно успокоиться. Мы уже все вошли в историю сборной России, благодаря этому результату.

Надеюсь, что в России больше детей и вообще людей начнут смотреть на футбол по-другому», – сказал натурализованный бразилец.

Фернандес забил гол с игры в дополнительное время матча.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Россия Фернандес Марио
Комментарии (23)
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tesch
1531043868
это правда.
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exreporter
1531043926
Винить его "рука не поворачивается". На фоне усталости такое может случиться. Но речь только о нем конкретно )
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Супервайзер
1531044805
Смолов пробил хуже.
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cska-62
1531046643
После 120 минут игры подобное может случиться с каждым. Жаль, что пробил правильно, у Субашича не было шансов, и рядом со штангой...! :-(((
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за ЦСКА с 1980г
1531046849
Марио не переживай ты так..К тебе претензий быть не должно. Ты молодец!!!
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Мария Мария
1531046980
ну, блин, одно и тоже. Сами понимаем: великий может не пробить...а не шибко великий (зато самый красивый за земле))))как захреначит так что у аргентинского вратаря лупешки на лоб полезут. А еще можно офигенно пробить, но вратарь угадает и отразит. Пенальти - это всегда игра фортуны а не футболиста)))) Фернандес - просто красава, претензий никаких...какой гол в экстра-тайме!!!!!
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Lester84
1531047507
Марио, не кори себя и не оправдывайся. Все всё понимают. К тебе претензий никаких, а наоборот - только высшая степень похвалы за игру!!!
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Федорыч-НН
1531049073
Спасибо тебе Марио! За игру на этом чемпионате, за гол, который подарил надежду всей стране (которую потом некоторые бездарно похоронили). Ты - Супер! Ни у одного из болельщиков язык не повернется тебя упрекнуть за пенальти. Успехов тебе в дальнейшей карьере, и в ЦСКА и в зарубежном топ-клубе. Ты это заслужил. Только где бы ты не играл, не забывай: теперь ты игрок Сборной России!
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Mirak92
1531050279
Миша ты супер)))спасибо сборной,вы крутые)спасибо усачу)дзюба низкий поклон,не ожидал)смолова и смольникова на кол! И...коняшки,мясные,бомжики,паровозы мы едины были )мы одни из сильнейших)мне не стыдно)и рад,что так здорово показали характер)
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polt
1531052720
Главное важность момента, и тут нервы подвели... Но это не то, что выдал наш бывший лучший бомбардир.
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