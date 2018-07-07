Виллиан: «Приносим извинения за вылет с чемпионата мира-2018»

Атакующий игрок сборной Бразилии Виллиан после матча 1/4 финала чемпионата мира-2018 против бельгийцев (1:2) извинился перед болельщиками за вылет с соревнования.

«Мы очень сильно расстроены. Нам тяжело смириться с этим проигрышем, ведь мы мечтали как минимум о выходе в финал.

Я прошу прощения у всех бразильских болельщиков, они ждали от нас победы», – сказал игрок.

Последний раз бразильцы выигрывали турнир в 2002 году.

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