Виллиан: «Приносим извинения за вылет с чемпионата мира-2018»

Мы их принимаем,спасибо парни вам огромное...Очень хотелось посмотреть на зрелище Франция-Бельгия...
Атакующий игрок сборной Бразилии Виллиан после матча 1/4 финала чемпионата мира-2018 против бельгийцев (1:2) извинился перед болельщиками за вылет с соревнования.
«Мы очень сильно расстроены. Нам тяжело смириться с этим проигрышем, ведь мы мечтали как минимум о выходе в финал.
Я прошу прощения у всех бразильских болельщиков, они ждали от нас победы», – сказал игрок.
Последний раз бразильцы выигрывали турнир в 2002 году.
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