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    Виллиан: «Приносим извинения за вылет с чемпионата мира-2018»

    Атакующий игрок сборной Бразилии Виллиан после матча 1/4 финала чемпионата мира-2018 против бельгийцев (1:2) извинился перед болельщиками за вылет с соревнования.

    «Мы очень сильно расстроены. Нам тяжело смириться с этим проигрышем, ведь мы мечтали как минимум о выходе в финал.

    Я прошу прощения у всех бразильских болельщиков, они ждали от нас победы», – сказал игрок.

    Последний раз бразильцы выигрывали турнир в 2002 году.

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    Источник: Р-Спорт

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    07.07.2018 09:32
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 7 июля 2018, 13:08

      Мы их принимаем,спасибо парни вам огромное...Очень хотелось посмотреть на зрелище Франция-Бельгия...

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      Рейтинг: +393

      Егор Велунов 7 июля 2018, 10:28

      Болел за Бразилию, много техничных игроков. но нет команды... Результат обоснован, игроки не понимали друг друга...

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