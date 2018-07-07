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  • Виллиан: «Сборная Бразилии покидает ЧМ-2018 с высоко поднятой головой»

Виллиан: «Сборная Бразилии покидает ЧМ-2018 с высоко поднятой головой»

7 июля 2018, 08:53
7

Атакующий футболист сборной Бразилии Виллиан прокомментировал поражение команды в 1/4 финала чемпионата мира-2018 от бельгийцев (1:2). Южноамериканцу не стыдно за партнеров и себя.

«Уходим с поднятой головой. Больше позитивных моментов, чем негативных. Нужно работать дальше. Нельзя думать, что всe потеряно. Конечно, в раздевалке была печальная атмосфера, ведь мы далеко не плохо выступали.

Я уважаю решения тренера, в том числе то, что я дважды покидал поле уже в перерыве. Нам иногда приходилось менять тактику. Очень грустно из-за того, что мы вылетели», – сказал Виллиан.

Последний раз бразильцы выигрывали турнир в 2002 году.

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Источник: Чемпионат.ком
Чемпионат мира Бразилия Бельгия Виллиан
Комментарии (7)
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KOLBIS
1530943161
Какой там ниже плинтуса вас опустили...
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Рубик Докоян
1530945912
Ты бы сыграл вчера с высоко поднятой головой... А то сам на себя не был похож как и другие полузащитники. А теперь слова, слова, слова...
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a_who
1530946538
Не увидели ничего. Где искрометная команда старых лет ? А Неймар - дно как человек !
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paracetamol
1530947527
Сборная Бразилии покидает ЧМ-2018 с высоко поднятой головой и поджатым хвостом побитой собаки.
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САНЁК17
1530947700
А артистка с опушенный головой
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maratagliulin
1530949151
Довыёживались - с первого тайма надо начинать играть
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нейтральныйкакникто
1530962293
История не запомнит с какой головой вы проиграли в 1/4 ЧМ-2018 , будет только победа Бельгии, как и в 1986 , блестящая игра СССР и проигрыш тем же бельгийцам, ставшими призёрами
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