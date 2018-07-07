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    Виллиан: «Сборная Бразилии покидает ЧМ-2018 с высоко поднятой головой»

    Атакующий футболист сборной Бразилии Виллиан прокомментировал поражение команды в 1/4 финала чемпионата мира-2018 от бельгийцев (1:2). Южноамериканцу не стыдно за партнеров и себя.

    «Уходим с поднятой головой. Больше позитивных моментов, чем негативных. Нужно работать дальше. Нельзя думать, что всe потеряно. Конечно, в раздевалке была печальная атмосфера, ведь мы далеко не плохо выступали.

    Я уважаю решения тренера, в том числе то, что я дважды покидал поле уже в перерыве. Нам иногда приходилось менять тактику. Очень грустно из-за того, что мы вылетели», – сказал Виллиан.

    Последний раз бразильцы выигрывали турнир в 2002 году.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    07.07.2018 08:53
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 7 июля 2018, 14:18

      История не запомнит с какой головой вы проиграли в 1/4 ЧМ-2018 , будет только победа Бельгии, как и в 1986 , блестящая игра СССР и проигрыш тем же бельгийцам, ставшими призёрами

      0
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    • ...
      Рейтинг: +334

      maratagliulin 7 июля 2018, 10:39

      Довыёживались - с первого тайма надо начинать играть

      0
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 7 июля 2018, 10:15

      А артистка с опушенный головой

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17774

      paracetamol 7 июля 2018, 10:12

      Сборная Бразилии покидает ЧМ-2018 с высоко поднятой головой и поджатым хвостом побитой собаки.

      0
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      Рейтинг: +2726

      a_who 7 июля 2018, 09:55

      Не увидели ничего. Где искрометная команда старых лет ? А Неймар - дно как человек !

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 7 июля 2018, 09:45

      Ты бы сыграл вчера с высоко поднятой головой... А то сам на себя не был похож как и другие полузащитники. А теперь слова, слова, слова...

      1
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 7 июля 2018, 08:59

      Какой там ниже плинтуса вас опустили...

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