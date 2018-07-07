Виллиан: «Сборная Бразилии покидает ЧМ-2018 с высоко поднятой головой»

Атакующий футболист сборной Бразилии Виллиан прокомментировал поражение команды в 1/4 финала чемпионата мира-2018 от бельгийцев (1:2). Южноамериканцу не стыдно за партнеров и себя.

«Уходим с поднятой головой. Больше позитивных моментов, чем негативных. Нужно работать дальше. Нельзя думать, что всe потеряно. Конечно, в раздевалке была печальная атмосфера, ведь мы далеко не плохо выступали.

Я уважаю решения тренера, в том числе то, что я дважды покидал поле уже в перерыве. Нам иногда приходилось менять тактику. Очень грустно из-за того, что мы вылетели», – сказал Виллиан.

Последний раз бразильцы выигрывали турнир в 2002 году.

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