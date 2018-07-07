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    Бекхэм поведет Ибрагимовича в IKEА, если Швеция обыграет Англию. Там их накормят фрикадельками

    Бывший нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович заключил пари с экс-полузащитником Англии Дэвидом Бекхэмом.

    – Дэвид, если Англия выиграет, я плачу за ужин в любой точке мира, какую ты выберешь. Если Швеция выиграет, ты покупаешь мне в IKEA, что я захочу. Ок? – написал Ибрагимович в своем инстаграме.

    –Если Швеция выиграет, я лично пойду с тобой в IKEA и куплю, что тебе потребуется для твоего особняка в Лос-Анджелесе. Но когда выиграют англичание, ты пойдешь на «Уэмбли» в футболке сборной Англии и посмотришь матч. А в перерыве будешь есть фиш-энд-чипс [английское блюдо], – ответил Бекхэм под постом Ибрагимовича.

    – Когда Швеция выиграет, и ты [Златан] поведешь Дэвида в IKEA, мы накормим вас шведскими фрикадельками с брусничным соусом. Надеемся, средний размер подойдет, – написала пресс-служба IKEA.

    Матч Англия – Швеция пройдет в субботу и начнется в 17:00 по московскому времени.

    Источник: Instagram

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    07.07.2018 01:57
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +929

      ДСА 7 июля 2018, 07:47

      Серьёзный стимул.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 7 июля 2018, 05:23

      Пусть сходят лучше в столовку№3,там реально вкусно кормят...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8844

      GoLenaStop 7 июля 2018, 02:30

      Либо Ибрагимович поведёт его в ЗАГС (PFUC) , либо оба пойдут в IKEA (ШЛУФ). Игра букв, ничего паскудного. Хи

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 7 июля 2018, 02:07

      если Швеция выиграет Англию. Ну наверное обыграет или победит ,а так во что она ее выиграет в лотерею .

      1
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      ...
      Рейтинг: +8844

      GoLenaStop > giluxa1963 7 июля 2018, 02:34

      Там уже давно всё проиграно, про..ана..о, про..х .но.
      Смотрим футбол своих детей во дворе. Это лучше и внушает доверие.

      -1
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