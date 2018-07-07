Бекхэм поведет Ибрагимовича в IKEА, если Швеция обыграет Англию. Там их накормят фрикадельками

Бывший нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович заключил пари с экс-полузащитником Англии Дэвидом Бекхэмом.

– Дэвид, если Англия выиграет, я плачу за ужин в любой точке мира, какую ты выберешь. Если Швеция выиграет, ты покупаешь мне в IKEA, что я захочу. Ок? – написал Ибрагимович в своем инстаграме.

–Если Швеция выиграет, я лично пойду с тобой в IKEA и куплю, что тебе потребуется для твоего особняка в Лос-Анджелесе. Но когда выиграют англичание, ты пойдешь на «Уэмбли» в футболке сборной Англии и посмотришь матч. А в перерыве будешь есть фиш-энд-чипс [английское блюдо], – ответил Бекхэм под постом Ибрагимовича.

– Когда Швеция выиграет, и ты [Златан] поведешь Дэвида в IKEA, мы накормим вас шведскими фрикадельками с брусничным соусом. Надеемся, средний размер подойдет, – написала пресс-служба IKEA.

Матч Англия – Швеция пройдет в субботу и начнется в 17:00 по московскому времени.