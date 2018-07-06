Бельгия обыграла Бразилию благодарю голам Фернандиньо и Де Брюйне

Полузащитник сборной Бразилии Фернандиньо открыл счет в матче 1/4 финала ЧМ против Бельгии. Игрок забил мяч в свои ворота.
Это второй гол, который пропустили бразильцы на ЧМ в пяти играх. Первый мяч им забила Швейцария в игре 1-го тура группового этапа (1:1).
На 31-й минуте встречи гол збаил полузащитник бельгийцев Кевин Де Брюйне, на 73-й – хавбек Бразилии Ренато Аугусто.
«Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Голы: 0:1 – Фернандиньо (в свои ворота, 13); 0:2 – Де Брюйне: 31; 1:2 – Аугусто, 73.
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Источник: Бомбардир.ру