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    Бельгия обыграла Бразилию благодарю голам Фернандиньо и Де Брюйне

    Полузащитник сборной Бразилии Фернандиньо открыл счет в матче 1/4 финала ЧМ против Бельгии. Игрок забил мяч в свои ворота.

    Это второй гол, который пропустили бразильцы на ЧМ в пяти играх. Первый мяч им забила Швейцария в игре 1-го тура группового этапа (1:1).

    На 31-й минуте встречи гол збаил полузащитник бельгийцев Кевин Де Брюйне, на 73-й – хавбек Бразилии Ренато Аугусто.

    «Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Голы: 0:1 – Фернандиньо (в свои ворота, 13); 0:2 – Де Брюйне: 31; 1:2 – Аугусто, 73.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.07.2018 21:53
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 7 июля 2018, 10:53

      Первый тайм бельгийцы выглядели предпочтительней. Во втором тайме преимущество полностью перешло к бразильцам ,моменты у них были и могли даже сравнять счет. Бельгийцы же действовали на контратаках в которых имели шансы увеличить счет.

      1
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      Рейтинг: +4681

      Викос 6 июля 2018, 22:07

      красота.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4433

      ЮНик 6 июля 2018, 22:04

      Чемпионат мира плавно перешёл в чемпионат Европы для шести команд Старого света. Африка, Америка, Азия, Австралия - гуд бай!

      2
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      Рейтинг: +211

      ROMAN63new 6 июля 2018, 21:48

      Вылет Бразилии сделает возможным чемпионство любой из оставшихся команд.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +915

      спанчес > ROMAN63new 6 июля 2018, 21:53

      окромя россии

      0
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      Рейтинг: +211

      ROMAN63new > спанчес 6 июля 2018, 22:04

      В другое время Россию победят 20 из 32 команд чемпионата, автоматически, но сейчас благоприятное стечение обстоятельств для России.

      1
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      Рейтинг: +7816

      BarStep > спанчес 6 июля 2018, 22:09

      Молодой человек, название моей страны пишется с большой буквы Р...

      0
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      Рейтинг: +7816

      BarStep > Вот оно чё Михалыч 6 июля 2018, 23:30

      Во все времена уважение к стране было, есть и будет - это аксиома.. И дело здесь совсем не в раздувании щек и тем более не в величии... Это просто так должно быть..

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      Рейтинг: +915

      спанчес > ROMAN63new 6 июля 2018, 23:35

      думаешь проплата опять прошла?

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      Рейтинг: +915

      спанчес > BarStep 6 июля 2018, 23:36

      чтобы высказывать мне такие претензии сначала смени ник на русский а то какой то БарШаг непонятный да ещё латиницей , или все таки Россия не твоя страна и ты лукавищь?

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      Рейтинг: +915

      спанчес > BarStep 6 июля 2018, 23:38

      ещё и нига на аватарке

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      Рейтинг: +211

      ROMAN63new > спанчес 6 июля 2018, 23:53

      Спорт -штука жестокая, бывает спартачи и кони морды бьют друг-другу, а в боях без правил забивают насмерть соперника, но это другая история.
      Бомбардир --сайт российский , участники россияне и гости обязаны быть корректными. Высказывать критику, делиться мнением любым , но в корректной форме.
      Ну и Британия, Украина, Россия , Америка пишутся с большой буквы. Уважение к людям, к народам , даже врагам--знак приличия.

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      Рейтинг: +915

      спанчес > ROMAN63new 7 июля 2018, 00:00

      ты сам с собой... Простите, Вы сами с собой вступаете в противоречие, сайт российский, собеседники в основном российские, общаемся на русском языке, а ник Ваш написан латиницей да ещё и иностранное слово присутствует. Вы перенаименуйтесь в РОМАН63новый тогда и замечания мне делайте. А насчет размера буквы- я случайно, не нажался "шифт" видимо, извините уж

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      Рейтинг: +915

      спанчес > спанчес 7 июля 2018, 00:02

      да и после пива сложно придерживаться пунктуации или как там это называется, я и так тут предложения составляю всякие сложноподчиненные, не хватает мне концентрации вынимания

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      Рейтинг: +211

      ROMAN63new > спанчес 7 июля 2018, 00:13

      понял, здесь ситуация простая,
      мне тоже огульно всё хвалить не хочется, есть вещи , которые не нравятся, высказываюсь, стараюсь быть справедливым. Насчёт иностранных слов и латиницы,
      на здоровье, у Ленина в трудах, через слово немецкий или английский, Дворяне-россияне так вообще французский лучше русского понимали.

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      Рейтинг: +7816

      BarStep > Вот оно чё Михалыч 7 июля 2018, 00:30

      Ты меня так и не понял.. Не путай страну с властью имущей. Написание название страны, а также ФИО человека с заглавных букв - это общепризнанные нормы в любой стране. Что касаемо политики, то мне это фиолетово, я ею не интересуюсь... И так, чисто из любопытства, а в сравнении с каким периодом развития государства Россия ты привел эти цифры?... К стати, слышал по стране прокатилась волна протестов по поводу повышения пенсионного возраста... Так это глупость несусветная, если уж и предъявлять власти какие-то претензии, то уж нужно требовать существенные повышения зарплат, т.к. отчисления работадатель делает в пенсионный фонд именно с заработанной платы работника (потенциального пенсионера). А если у нас образовался десбаланс - условных 100 чел со средней зарплатой 20 т.р. делают отчисления в ПФР, а выплатить пенсии нужно 120 чел, тогда конечно единственный выход - повышение возраста выхода на пенсию... Здесь математика проста..

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      Рейтинг: +7816

      BarStep > Вот оно чё Михалыч 7 июля 2018, 10:39

      Вон оно как тебя штормит.... То меня в ПФР отправляешь, то оказывается я высокомерные понты навожу и даже пытаюсь самоутвердиться за счет других... Осталось только меня обвинить еще и в высокопарности... Ндаа.. Понимаешь, каждая страна сильна прежде всего своим народом. И если вы со своим сотоварищем, за которого ты встал здесь грудью, скрываете свою гражданственность - видимо у вас на то есть веские причины. Но я - гражданин РФ и моя страна Россия, а не россия (или россея), и в моей стране, как бы я лично к нему не относился, президентом является Путин В.В., а не путин... Мне было бы интересно послушать диалог, допустим с тем же американцем, что разницы между сша и США никакой нет и, что все это условности и всего лишь правила орфографии, которыми можно пренебречь... Ну да ладно, что я тут в самом деле бисер метаю.. Давай лучше о футболе.. За какую сборную сегодня будешь болеть, России или Хорватии?

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      Рейтинг: +7816

      BarStep > Вот оно чё Михалыч 7 июля 2018, 20:44

      "Вот ано чё".. Это ты правильно сделал, что спрятался в свою ракушку..., там тебе будет уютней конечно...

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      Рейтинг: +7816

      BarStep > Вот оно чё Михалыч 7 июля 2018, 22:10

      Как то не очень ты живешь..., я бы так не стал себя испепелять.. Совсем видимо плохо у вас на Украине. Я буду болеть за некоторых... Конечно не хорваты и игроки в топ клубах не засветились еще..., но всеж свои, российские... да и в футболе что-то могут...

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      Рейтинг: +545

      T_REX 6 июля 2018, 21:35

      Уже 0-2

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