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    Лукаку: «Неймар не актер. Он один из лучших в мире»

    Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку накануне матча 1/4 финала чемпионата мира с Бразилией выступил в защиту форварда соперника Неймара.

    Ранее многие болельщики и специалисты раскритиковали Неймара за его слишком частые падения на поле, подозревая его в симуляции.

    «Неймар не актер. Он один из лучших футболистов в мире.

    Я буду играть против него во второй раз, и нетерпением жду нашей встречи на поле», – сказал Лукаку.

    Встреча Бразилия – Бельгия состоится сегодня в Казани и начнется в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

    Источник: Tribalfootball

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    06.07.2018 17:58
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 7 июля 2018, 09:33

      Игрок хороший и в его актерских способностях никто не сомневается.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 июля 2018, 20:09

      талантливый человек талантлив во всем, так что одно другому не мешает)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33445

      oyabun 6 июля 2018, 19:28

      Ну одно другому не мешает. И игрок хороший и актер выдающийся )

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 6 июля 2018, 19:17

      Неймар не актер. Он один из лучших в мире...клоунов...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3

      Ragnar Viking 6 июля 2018, 18:33

      Ему далеко до ранолдо,ривалду,Роналдинью- и это факт!

      3
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