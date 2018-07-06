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Лукаку: «Неймар не актер. Он один из лучших в мире»

6 июля 2018, 17:58
5

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку накануне матча 1/4 финала чемпионата мира с Бразилией выступил в защиту форварда соперника Неймара.

Ранее многие болельщики и специалисты раскритиковали Неймара за его слишком частые падения на поле, подозревая его в симуляции.

«Неймар не актер. Он один из лучших футболистов в мире.

Я буду играть против него во второй раз, и нетерпением жду нашей встречи на поле», – сказал Лукаку.

Встреча Бразилия – Бельгия состоится сегодня в Казани и начнется в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Источник: Tribalfootball
Чемпионат мира Бельгия Бразилия Лукаку Ромелу Неймар
Комментарии (5)
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Ragnar Viking
1530891190
Ему далеко до ранолдо,ривалду,Роналдинью- и это факт!
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KOLBIS
1530893858
Неймар не актер. Он один из лучших в мире...клоунов...
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oyabun
1530894501
Ну одно другому не мешает. И игрок хороший и актер выдающийся )
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OfaZavr
1530896976
талантливый человек талантлив во всем, так что одно другому не мешает)
Ответить
zigbert
1530945216
Игрок хороший и в его актерских способностях никто не сомневается.
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