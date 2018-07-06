Лукаку: «Неймар не актер. Он один из лучших в мире»

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку накануне матча 1/4 финала чемпионата мира с Бразилией выступил в защиту форварда соперника Неймара.

Ранее многие болельщики и специалисты раскритиковали Неймара за его слишком частые падения на поле, подозревая его в симуляции.

«Неймар не актер. Он один из лучших футболистов в мире.

Я буду играть против него во второй раз, и нетерпением жду нашей встречи на поле», – сказал Лукаку.

Встреча Бразилия – Бельгия состоится сегодня в Казани и начнется в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.