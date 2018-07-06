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    Маттеус: «Я участвовал во многих чемпионатах мира. Россия организовала лучший турнир за последнее время»

    Бывший защитник сборной Германии Лотар Маттеус хорошо отозвался об организации чемпионата мира-2018. По его мнению, это лучший турнир за последнее время.

    «Мне довелось принимать участие во многих Чемпионатах мира и могу сказать, что Россия организовала лучший турнир за последнее время. Россия и ее столица сильно изменились за последние 20 лет. Могу судить об этом как человек, который первый раз приехал в вашу страну почти 40 лет назад, в 1979 году.

    Я люблю Москву, здесь я чувствую себя как дома. В этом городе я всегда в хорошем настроении и знаю, что увижу здесь красивые места и красивых людей», – приводит слова Маттеуса Welcome2018.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.07.2018 16:08
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 6 июля 2018, 20:21

      Мнение Матеуса многого стоит.

      1
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      Рейтинг: +1828

      Vladarg 6 июля 2018, 20:02

      Праздники мы устраивать умеем.этого не отнять.но,правда,зачастую сами оказываемся чужими на них.

      3
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 6 июля 2018, 19:47

      Если ваши команда тоже получили бы пендулей,как получили сборная России,ваши тоже организовали лучший турнир

      0
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 6 июля 2018, 18:17

      Приятно слышать такие комплименты от великого футболиста!

      1
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 6 июля 2018, 16:55

      Конечно, отец ему рассказывал как он тут бывал в 45 и ему не понравилось) теперь то все иначе) Шутка конечно)

      0
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 6 июля 2018, 16:28

      немцы знают толк в русском гостеприимстве

      3
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      Рейтинг: +3

      Ragnar Viking > Project Бабангида 6 июля 2018, 16:59

      Если что в России не только русские живут,надо говорить российское гостеприимство!

      1
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Ragnar Viking 6 июля 2018, 17:09

      я вижу тебя это сильно цепляет? это твои комплексы братан

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      Рейтинг: +3

      Ragnar Viking > Project Бабангида 6 июля 2018, 17:31

      Меня это не цепляет,потому что я знаю кто такой! Я просто говорю,чтобы ты был в курсе что в России не только русские живут!

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      Рейтинг: +3

      Ragnar Viking > Ragnar Viking 6 июля 2018, 17:32

      Если бы ты знал с кем общаешься,ты бы понял,что у меня комплексов нет!

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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Ragnar Viking 6 июля 2018, 17:43

      зачем ты тогда так суетишься? будь спокоен если уверен в себе

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      Рейтинг: +3

      Ragnar Viking > Project Бабангида 6 июля 2018, 18:22

      Ты наверное не знаешь значение слова суета!Короче видимо тебе не понять! А жаль...

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