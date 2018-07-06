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  • Маттеус: «Я участвовал во многих чемпионатах мира. Россия организовала лучший турнир за последнее время»

Маттеус: «Я участвовал во многих чемпионатах мира. Россия организовала лучший турнир за последнее время»

6 июля 2018, 16:08
13

Бывший защитник сборной Германии Лотар Маттеус хорошо отозвался об организации чемпионата мира-2018. По его мнению, это лучший турнир за последнее время.

«Мне довелось принимать участие во многих Чемпионатах мира и могу сказать, что Россия организовала лучший турнир за последнее время. Россия и ее столица сильно изменились за последние 20 лет. Могу судить об этом как человек, который первый раз приехал в вашу страну почти 40 лет назад, в 1979 году.

Я люблю Москву, здесь я чувствую себя как дома. В этом городе я всегда в хорошем настроении и знаю, что увижу здесь красивые места и красивых людей», – приводит слова Маттеуса Welcome2018.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Маттеус Лотар
Комментарии (13)
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Project Бабангида
1530883713
немцы знают толк в русском гостеприимстве
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DeStar
1530885359
Конечно, отец ему рассказывал как он тут бывал в 45 и ему не понравилось) теперь то все иначе) Шутка конечно)
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Опорник84
1530890276
Приятно слышать такие комплименты от великого футболиста!
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САНЁК17
1530895653
Если ваши команда тоже получили бы пендулей,как получили сборная России,ваши тоже организовали лучший турнир
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Vladarg
1530896521
Праздники мы устраивать умеем.этого не отнять.но,правда,зачастую сами оказываемся чужими на них.
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zigbert
1530897710
Мнение Матеуса многого стоит.
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