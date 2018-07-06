Маттеус: «Я участвовал во многих чемпионатах мира. Россия организовала лучший турнир за последнее время»

Бывший защитник сборной Германии Лотар Маттеус хорошо отозвался об организации чемпионата мира-2018. По его мнению, это лучший турнир за последнее время.

«Мне довелось принимать участие во многих Чемпионатах мира и могу сказать, что Россия организовала лучший турнир за последнее время. Россия и ее столица сильно изменились за последние 20 лет. Могу судить об этом как человек, который первый раз приехал в вашу страну почти 40 лет назад, в 1979 году.

Я люблю Москву, здесь я чувствую себя как дома. В этом городе я всегда в хорошем настроении и знаю, что увижу здесь красивые места и красивых людей», – приводит слова Маттеуса Welcome2018.