Лукаку – о Бразилии: «Это фаворит, лучшая команда. Однозначно»

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку поделился ожиданиями от матча 1/4 финала ЧМ против Бразилии.

«Мы очень хорошо готовились к предстоящему матчу. Уже два года мы стараемся играть в одном стиле и индивидуально тоже повышаем свой уровень. Но завтра нас ждет серьезный экзамен, мы играем против фаворита, против лучшей команды, это однозначно. Для нас это будет серьезным испытанием», – сказал Лукаку.

Матч Бразилия – Бельгия пройдет завтра, 6 июля. Начало встречи в 21:00 по московскому времени.