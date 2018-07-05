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    Лукаку – о Бразилии: «Это фаворит, лучшая команда. Однозначно»

    Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку поделился ожиданиями от матча 1/4 финала ЧМ против Бразилии.

    «Мы очень хорошо готовились к предстоящему матчу. Уже два года мы стараемся играть в одном стиле и индивидуально тоже повышаем свой уровень. Но завтра нас ждет серьезный экзамен, мы играем против фаворита, против лучшей команды, это однозначно. Для нас это будет серьезным испытанием», – сказал Лукаку.

    Матч Бразилия – Бельгия пройдет завтра, 6 июля. Начало встречи в 21:00 по московскому времени.

    Источник: ТАСС

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    05.07.2018 20:30
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 6 июля 2018, 15:10

      Вся надежда на тебя Ромелу.

      0
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      Рейтинг: +1220

      Chaborz.1990 6 июля 2018, 12:06

      Посмотрим,бывает что и гранды уступают

      0
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 5 июля 2018, 21:49

      Чем они лучше вас Ромелу,ничего сверх героического я в них не увидел....Ой ведь забыл действительно у них же есть,сопли слезы два гола...

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