Фалькао, Куадрадо – в составе Колумбии на матч с Англией; Кейн, Алли, Стерлинг сыграют у европейцев

Стали известны стартовые составы команд на матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 между сборными Колумбии и Англии.

Колумбия: Оспина, Арьяс, Мина, Д. Санчес, Мохика, К. Санчес, Барриос, Кинтеро, Лерма, Куадрадо, Фалькао.

Англия: Пикфорд, Уолкер, Стоунс, Магир, Триппьер, Хендерсон, Лингард, Алли, Янг, Стерлинг, Кейн.

Встреча на московском стадионе «Спартак» начнется в 21:00 по Москве. «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.

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