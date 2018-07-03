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  • Сборная Японии прибралась в раздевалке стадиона в Ростове-на-Дону после поражения от Бельгии

Сборная Японии прибралась в раздевалке стадиона в Ростове-на-Дону после поражения от Бельгии

3 июля 2018, 11:44
17

Накануне состоялся матч 1/8 финала чемпионата мира-2018, в котором встречались сборные Бельгии и Японии. Игра завершилась со счетом 3:2.

Сборная Японии поблагодарила организаторов ЧМ-2018, прибравшись в раздевалке стадиона в Ростове-на-Дону. Они оставили на столе записку с надписью «Спасибо» на русском языке.

Ранее сообщалось, что болельщики японской команды убирались за собой на трибунах стадионов, собирая мусор после матча.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Чемпионат мира Япония
Комментарии (17)
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СОКОЛ САРАТОВ
1530607740
МОГУТ ЕЩЁ ПОХАЛТУРИТЬ В РОССИИ И ОФИСЫ УБИРАТЬ
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zigbert
1530608507
Для них это норма жизни.
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bset
1530608774
Дааа, нам до них еще далеко. Для нас норма жизни - это в лесу нагадить, а бонусом еще пожар устроить из не затушенного костра.
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matvei_72
1530609791
Жаль что они вылетели с чемпионата, а шансы большие были....
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OfaZavr
1530609840
вдвойне молодцы, вот что значит дисциплина и порядок!
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Алеха32
1530610580
Почет и уважение это стране. Сила воля характер просто нечто.
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Артурка32
1530615668
Просто нет слов)) Отвыкли мы от такой культуры)) Есть чему поучиться Красавцы!
Ответить
Чикомас
1530616072
Удар держат....Мужчины...
Ответить
nelez
1530617338
Симпатичная команда.Жаль не смогли удержать 2-0. Сила не хватила.Бельгийцы были сильнее , просто сначала смотрели японцам сверху.
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FanatSerj
1530617514
Космос-Японцы ! А нас обычно после таких обидных поражений двери с петлей слетают или еще что ломается .....
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