Сборная Японии прибралась в раздевалке стадиона в Ростове-на-Дону после поражения от Бельгии

Накануне состоялся матч 1/8 финала чемпионата мира-2018, в котором встречались сборные Бельгии и Японии. Игра завершилась со счетом 3:2.

Сборная Японии поблагодарила организаторов ЧМ-2018, прибравшись в раздевалке стадиона в Ростове-на-Дону. Они оставили на столе записку с надписью «Спасибо» на русском языке.

Ранее сообщалось, что болельщики японской команды убирались за собой на трибунах стадионов, собирая мусор после матча.