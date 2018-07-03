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    Сборная Японии прибралась в раздевалке стадиона в Ростове-на-Дону после поражения от Бельгии

    Накануне состоялся матч 1/8 финала чемпионата мира-2018, в котором встречались сборные Бельгии и Японии. Игра завершилась со счетом 3:2.

    Сборная Японии поблагодарила организаторов ЧМ-2018, прибравшись в раздевалке стадиона в Ростове-на-Дону. Они оставили на столе записку с надписью «Спасибо» на русском языке.

    Ранее сообщалось, что болельщики японской команды убирались за собой на трибунах стадионов, собирая мусор после матча.

    Источник: Twitter

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    03.07.2018 11:44
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +1494

      geroin161 3 июля 2018, 19:15

      Игра была вообще сумасшедшая.Я в шоке от такого драйва...
      Жаль японцев, не заслуженно проиграли((((
      Но, Бельгия оказалась всё равно сильнее.

      0
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 3 июля 2018, 14:52

      В раздевалке сборной Бельгии...

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 3 июля 2018, 14:31

      Космос-Японцы !
      А нас обычно после таких обидных поражений двери с петлей слетают или еще что ломается .....

      3
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      Рейтинг: +617

      nelez 3 июля 2018, 14:28

      Симпатичная команда.Жаль не смогли удержать 2-0. Сила не хватила.Бельгийцы были сильнее , просто сначала смотрели японцам сверху.

      2
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 3 июля 2018, 14:07

      Удар держат....Мужчины...

      1
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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 3 июля 2018, 14:01

      Просто нет слов)) Отвыкли мы от такой культуры)) Есть чему поучиться
      Красавцы!

      2
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 3 июля 2018, 13:58

      Красавцы! И играли хорошо! Жаль не удержали счет в матче с Бельгией

      1
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      Рейтинг: +1168

      Argon 3 июля 2018, 13:22

      Играли бы с Россией, убрались бы и у них в раздевалке.
      Наверно офигели бы от найденного.

      0
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      Рейтинг: +256

      Алеха32 3 июля 2018, 12:36

      Почет и уважение это стране. Сила воля характер просто нечто.

      5
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 июля 2018, 12:24

      вдвойне молодцы, вот что значит дисциплина и порядок!

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