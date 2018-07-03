Сборная Японии прибралась в раздевалке стадиона в Ростове-на-Дону после поражения от Бельгии

Игра была вообще сумасшедшая.Я в шоке от такого драйва...
Жаль японцев, не заслуженно проиграли((((
Но, Бельгия оказалась всё равно сильнее.
Накануне состоялся матч 1/8 финала чемпионата мира-2018, в котором встречались сборные Бельгии и Японии. Игра завершилась со счетом 3:2.
Сборная Японии поблагодарила организаторов ЧМ-2018, прибравшись в раздевалке стадиона в Ростове-на-Дону. Они оставили на столе записку с надписью «Спасибо» на русском языке.
Ранее сообщалось, что болельщики японской команды убирались за собой на трибунах стадионов, собирая мусор после матча.
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— Walsh U. Soccer (@WalshU_Soccer) 3 июля 2018 г.