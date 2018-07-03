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    Азар: «Могли вылететь, но вышли в 1/4 финала. Постараемся обыграть Бразилию»

    Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар прокомментировал результат матча 1/8 финала ЧМ против Японии (3:2).

    «Наши игроки смогли выйти на замену и сделать разницу. Пока мы просто счастливы, что выиграли и прошли! Мы отлично отреагировали на ситуацию. Возможно, именно такой матч нам нужен был ради будущих успехов.

    Мы могли бы уже вылететь, но вышли в четвертьфинал. Играть с Бразилией – это всегда что-то невероятное. Бельгия действительно постарается выиграть!» – сказал Азар.

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    Источник: ФИФА

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    03.07.2018 01:48
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +232

      hofman 3 июля 2018, 09:30

      Бразилия хороша в этом году, старания может не хватить

      0
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 3 июля 2018, 07:46

      Так что перед паровозом ге надо бегать,( Роналду и Месси ушли теперь можно сверкать)их следи пока ещё в России

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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 3 июля 2018, 07:29

      Славненький матч будет,вывеска загляденье просто...

      0
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      Рейтинг: +915

      спанчес 3 июля 2018, 06:22

      давай не подведите я прогнозов наделал уже немеряно

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