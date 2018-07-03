Азар: «Могли вылететь, но вышли в 1/4 финала. Постараемся обыграть Бразилию»

Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар прокомментировал результат матча 1/8 финала ЧМ против Японии (3:2).

«Наши игроки смогли выйти на замену и сделать разницу. Пока мы просто счастливы, что выиграли и прошли! Мы отлично отреагировали на ситуацию. Возможно, именно такой матч нам нужен был ради будущих успехов.

Мы могли бы уже вылететь, но вышли в четвертьфинал. Играть с Бразилией – это всегда что-то невероятное. Бельгия действительно постарается выиграть!» – сказал Азар.

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