Санчес Флорес – основной кандидат на пост главного тренера сборной Испании

Бывший главный тренер «Эспаньола» Кике Санчес Флорес близок к тому, чтобы возглавить сборную Испанию. Королевская испанская футбольная федерация определила 53-летнего специалиста как основного кандидата на этот пост.

Среди остальных претендентов – Луис Энрике, Рафаэль Бенитес («Ньюкасл»), Унаи Эмери («Арсенал»), Марселино Гарсия Тораль («Валенсия») и Роберто Мартинес (сборная Бельгии).

Испания под руководством Фернандо Йерро вылетела с чемпионата мира-2018 на стадии 1/8 финала, проиграв сборной России (1:1, 3:4 по пенальти).

Санчес Флорес возглавлял «Эспаньол» с лета 2016 года. В апреле 2018-го был уволен со своей должности.