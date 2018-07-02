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    Санчес Флорес – основной кандидат на пост главного тренера сборной Испании

    Бывший главный тренер «Эспаньола» Кике Санчес Флорес близок к тому, чтобы возглавить сборную Испанию. Королевская испанская футбольная федерация определила 53-летнего специалиста как основного кандидата на этот пост.

    Среди остальных претендентов – Луис Энрике, Рафаэль Бенитес («Ньюкасл»), Унаи Эмери («Арсенал»), Марселино Гарсия Тораль («Валенсия») и Роберто Мартинес (сборная Бельгии).

    Испания под руководством Фернандо Йерро вылетела с чемпионата мира-2018 на стадии 1/8 финала, проиграв сборной России (1:1, 3:4 по пенальти).

    Санчес Флорес возглавлял «Эспаньол» с лета 2016 года. В апреле 2018-го был уволен со своей должности.

    Источник: AS

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    02.07.2018 15:59
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