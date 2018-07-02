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  • Саленко: «Если бы не пенальти Дзюбы, то игра была бы интереснее»

Саленко: «Если бы не пенальти Дзюбы, то игра была бы интереснее»

2 июля 2018, 09:55
3

Бывший нападающий сборной России Олег Саленко считает, что матч 1/8 финала чемпионата мира с Испанией мог получиться еще более интересным.

«В первую очередь в глаза бросилось то, что в дополнительное время обе команды были очень уставшими. Было заметно, что тянут до пенальти.

По самой игре впечатления остались двоякие. Могу сказать, что России сейчас необходимы нападающие. Я думаю, с выздоровлением креативного Алана Дзагоева ситуация более-менее наладится.

Испания как обычно хорошо держала мяч. Но Россия, пропустив, начала включаться, атаковать, душить. Конечно, в концовке сели.

Что касается пенальти, то я несколько раз смотрел повтор – чистый фол. Без этого 11-метрового хозяева бы продолжали давить, игра была бы интереснее. А так, в дополнительное время команды занимались держанием мяча.

Мог ли Давид Де Хеа выручить в серии пенальти? Когда ты игрок хорошего уровня, тебе не важно, кто вратарь. Ты просто будешь забивать пенальти.

Что касается Игоря Акинфеева, то последний удар он вытащил здорово», – приводит слова Саленко «Команда №1».

Матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 Испания – Россия завершился со счетом 1:1 (3:4 по пенальти). В четвертьфинале россияне сыграют с хорватами.

Никто не верил в эту сборную России. Она изменила историю

Да-да-да-да! Счастье!!!

Снимки, которые мы будем показывать своим детям

«Для меня сегодня был Сталинград». Болельщики сборной – о чуде

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Россия Испания Акинфеев Игорь Дзюба Артем Дзагоев Алан Де Хеа Давид
Комментарии (3)
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Рубик Докоян
1530515070
Да как знать. Хорватия с Данией в самом начале отметились голами, многие подумали, что будет игра с обилием голов, ан нет. Во втором тайме так и вовсе сушили игру. А в нашей игре, если бы нам пришлось отыгрываться во втором тайме, также могли стать испанцы в защите и ловить нас на контратаке. Это всё теперь гадалки.
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vladimir-7
1530518654
Игра была совсем не интересная обе команды играли в закрытый футбол. Наша команда хотела сыграть на контратаках, выставив автобус, а испанцы, забив гол, ушли в оборону, изредка нападая. Такого скучного матча никто не ожидал.
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prezent2017
1530522938
Кокорина нет, - вот проблема. Последил за Смоловым - лох и лентяй. В борьбу и отбор не вступал, рывков не делал. Зачем его лысый вместо Дзюбы выпустил?
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