Саленко: «Если бы не пенальти Дзюбы, то игра была бы интереснее»

Бывший нападающий сборной России Олег Саленко считает, что матч 1/8 финала чемпионата мира с Испанией мог получиться еще более интересным.

«В первую очередь в глаза бросилось то, что в дополнительное время обе команды были очень уставшими. Было заметно, что тянут до пенальти.

По самой игре впечатления остались двоякие. Могу сказать, что России сейчас необходимы нападающие. Я думаю, с выздоровлением креативного Алана Дзагоева ситуация более-менее наладится.

Испания как обычно хорошо держала мяч. Но Россия, пропустив, начала включаться, атаковать, душить. Конечно, в концовке сели.

Что касается пенальти, то я несколько раз смотрел повтор – чистый фол. Без этого 11-метрового хозяева бы продолжали давить, игра была бы интереснее. А так, в дополнительное время команды занимались держанием мяча.

Мог ли Давид Де Хеа выручить в серии пенальти? Когда ты игрок хорошего уровня, тебе не важно, кто вратарь. Ты просто будешь забивать пенальти.

Что касается Игоря Акинфеева, то последний удар он вытащил здорово», – приводит слова Саленко «Команда №1».

Матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 Испания – Россия завершился со счетом 1:1 (3:4 по пенальти). В четвертьфинале россияне сыграют с хорватами.

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Да-да-да-да! Счастье!!!

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