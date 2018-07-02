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    Саленко: «Если бы не пенальти Дзюбы, то игра была бы интереснее»

    Бывший нападающий сборной России Олег Саленко считает, что матч 1/8 финала чемпионата мира с Испанией мог получиться еще более интересным.

    «В первую очередь в глаза бросилось то, что в дополнительное время обе команды были очень уставшими. Было заметно, что тянут до пенальти.

    По самой игре впечатления остались двоякие. Могу сказать, что России сейчас необходимы нападающие. Я думаю, с выздоровлением креативного Алана Дзагоева ситуация более-менее наладится.

    Испания как обычно хорошо держала мяч. Но Россия, пропустив, начала включаться, атаковать, душить. Конечно, в концовке сели.

    Что касается пенальти, то я несколько раз смотрел повтор – чистый фол. Без этого 11-метрового хозяева бы продолжали давить, игра была бы интереснее. А так, в дополнительное время команды занимались держанием мяча.

    Мог ли Давид Де Хеа выручить в серии пенальти? Когда ты игрок хорошего уровня, тебе не важно, кто вратарь. Ты просто будешь забивать пенальти.

    Что касается Игоря Акинфеева, то последний удар он вытащил здорово», – приводит слова Саленко «Команда №1».

    Матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 Испания – Россия завершился со счетом 1:1 (3:4 по пенальти). В четвертьфинале россияне сыграют с хорватами.

    Никто не верил в эту сборную России. Она изменила историю

    Да-да-да-да! Счастье!!!

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    Источник: Бомбардир.ру

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    02.07.2018 09:55
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 2 июля 2018, 12:15

      Кокорина нет, - вот проблема. Последил за Смоловым - лох и лентяй. В борьбу и отбор не вступал, рывков не делал. Зачем его лысый вместо Дзюбы выпустил?

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 2 июля 2018, 11:04

      Игра была совсем не интересная обе команды играли в закрытый
      футбол. Наша команда хотела сыграть на контратаках, выставив
      автобус, а испанцы, забив гол, ушли в оборону, изредка нападая.
      Такого скучного матча никто не ожидал.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 2 июля 2018, 10:04

      Да как знать. Хорватия с Данией в самом начале отметились голами, многие подумали, что будет игра с обилием голов, ан нет. Во втором тайме так и вовсе сушили игру. А в нашей игре, если бы нам пришлось отыгрываться во втором тайме, также могли стать испанцы в защите и ловить нас на контратаке. Это всё теперь гадалки.

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