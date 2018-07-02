Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Федерации футбола Сенегала просит ФИФА отменить правило вылета с ЧМ по подсчету карточек

Федерации футбола Сенегала просит ФИФА отменить правило вылета с ЧМ по подсчету карточек

2 июля 2018, 08:31
11

Представитель Федерации футбола Сенегала Кара Тиуне хочет отменить правило вылета с чемпионата мира по результату подсчета карточек.

После завершения группового этапа ЧМ-2018 у сборных Сенегала и Японии были одинаковые показатели, но азиаты пробились в плей-офф за счет меньшего количества полученных желтых карточек, чем африканцы. Фактически с 75-й минуты матча третьего тура с Польшей (0:1) Япония перестала атаковать, удерживая мяч на своей половине поля.

«В будущем ФИФА стоит наказывать команды, которые играют подобным образом. ФИФА ввела новую систему, но разве правило фэйр-плей решает все проблемы?

Мы не увидели применения никаких мер ни к Японии, ни к Польше после этой игры. За такое отношение к игре футболистов, тренеров или команды в целом нужно наказывать», – сказала Тиуне.

Федерация футбола Сенегала уже направила ФИФА два официальных письма. В них содержатся просьбы отменить правило вылета с ЧМ по подсчету карточек.

«Узнав о голе Колумбии в ворота Сенегала (1:0), сборная Японии фактически перестала играть в футбол, поскольку ее устраивал такой счет. Но это противоречит принципам футбола.

Еще больший шок вызывает то, что тренер сборной Японии даже не отрицал данный факт. На послематчевой пресс-конференции он подтвердил, что старался сохранить счет 0:1.

Федерация футбола Сенегала сожалеет о том, что сборная Японии не придерживалась принципов фэйр-плей. Она ощущала свою безнаказанность. В таких случаях правило подсчета карточек теряет смысл», – говорится в письме.

Источник: Reuters
Чемпионат мира Сенегал Япония
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
KOLBIS
1530510496
И ввести правило,при равенстве очков,забитых и пропущенных мячей,в плей-офф выходят команды с африканского континента...
Ответить
Torvald64
1530514485
Ну самого факта, что для того, чтобы стать лучшими с точки зрения фэйр-плей Япония стала катать мяч, т.е. презрела принципы фэйр-плей - достаточно, чтобы отменять такое правило или как минимум серьёзно доработать. В текущем виде оно идёт против здравого смысла. ЖК - крайне необъективный показатель. Зачастую это инструмент конкретного арбитра в конкретном матче управлять игрой - и он в одной ситуации покажет ЖК, в другой отделается устным предупреждением в зависимости от того, что происходит на поле.
Ответить
ando_vs
1530516010
Предлагаю ФИФА в таких случаях назначать два экстратайма + серия пенальти!)) будет намного справедливее чем желтые карточки!
Ответить
Urry
1530522149
Лучше жребий
Ответить
Главные новости
Тренеру московского клуба РПЛ предрекли скорую отставку
11:39
Дзюбу предложили клубу РПЛ
11:15
3
Батраков вылетел в Турцию на самолете президента «Галатасарая»
10:41
5
«Монако» не взял Головина в Польшу
10:22
6
Мусаев прокомментировал травму лидера «Краснодара»: «Все не очень хорошо»
09:58
4
«Ведет себя как свинья!»: Губерниев – об участнике матча «Крылья Советов» – «Зенит»
09:23
12
Радимов определил тренера РПЛ, под которым шатается кресло
08:56
2
Бубнов назвал лучшего легионера в истории РПЛ
08:47
2
Раскрыта удивительная причина отказа «Зенита» от Даку
08:27
21
Проигрыш «Спартака», победа «Зенита», зарплата Батракова в Турции, злой Гинер и другие новости
01:57
Все новости
Все новости
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
17 августа
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
11 августа
10
Подробности прощания с Месси-старшим
9 августа
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
8 августа
5
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
8 августа
4
Предполагаемая любовница Инфантино получала деньги от УЕФА
8 августа
9
На «Матч ТВ» оценили работу Черданцева на ЧМ-2026
7 августа
3
Аргентина поддержала Инфантино на фоне его возможной отставки
7 августа
4
ВидеоГави сдержал обещание покрасить волосы в розовый цвет
6 августа
2
Каннаваро заподозрил наличие «крысы» в сборной Узбекистана
6 августа
3
Мостовой: «Покажите фото Инфантино на улицах Москвы до ЧМ – 48 из 50 человек его не узнают»
6 августа
4
Инфантино придумал подкуп для Марокко, чтобы заручиться его поддержкой
5 августа
2
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
4 августа
5
Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино
3 августа
2
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
3 августа
10
Инфантино попросит Трампа о поддержке на выборах президента ФИФА
3 августа
11
В сборной США приняли решение по будущему Почеттино
3 августа
74-летний ван Гаал может возглавить сборную
3 августа
2
ВидеоЯмаль станцевал с репликой Кубка мира
3 августа
1
Гаджиев описал действия Инфантино двумя словами
2 августа
1
Быстров – о конфликте ФИФА и УЕФА: «Инфантино прогнулся по всем вопросам на ЧМ-2026»
2 августа
Боярский раскритиковал Инфантино: «Если бы Трамп сказал мне уйти из театра и кино, я бы сделал это»
2 августа
21
УЕФА может выйти из ФИФА
2 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+