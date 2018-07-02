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    Федерации футбола Сенегала просит ФИФА отменить правило вылета с ЧМ по подсчету карточек

    Представитель Федерации футбола Сенегала Кара Тиуне хочет отменить правило вылета с чемпионата мира по результату подсчета карточек.

    После завершения группового этапа ЧМ-2018 у сборных Сенегала и Японии были одинаковые показатели, но азиаты пробились в плей-офф за счет меньшего количества полученных желтых карточек, чем африканцы. Фактически с 75-й минуты матча третьего тура с Польшей (0:1) Япония перестала атаковать, удерживая мяч на своей половине поля.

    «В будущем ФИФА стоит наказывать команды, которые играют подобным образом. ФИФА ввела новую систему, но разве правило фэйр-плей решает все проблемы?

    Мы не увидели применения никаких мер ни к Японии, ни к Польше после этой игры. За такое отношение к игре футболистов, тренеров или команды в целом нужно наказывать», – сказала Тиуне.

    Федерация футбола Сенегала уже направила ФИФА два официальных письма. В них содержатся просьбы отменить правило вылета с ЧМ по подсчету карточек.

    «Узнав о голе Колумбии в ворота Сенегала (1:0), сборная Японии фактически перестала играть в футбол, поскольку ее устраивал такой счет. Но это противоречит принципам футбола.

    Еще больший шок вызывает то, что тренер сборной Японии даже не отрицал данный факт. На послематчевой пресс-конференции он подтвердил, что старался сохранить счет 0:1.

    Федерация футбола Сенегала сожалеет о том, что сборная Японии не придерживалась принципов фэйр-плей. Она ощущала свою безнаказанность. В таких случаях правило подсчета карточек теряет смысл», – говорится в письме.

    Источник: Reuters

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    02.07.2018 08:31
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +722

      Urry 2 июля 2018, 12:02

      Лучше жребий

      0
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      Рейтинг: +17

      ando_vs 2 июля 2018, 10:20

      Предлагаю ФИФА в таких случаях назначать два экстратайма + серия пенальти!)) будет намного справедливее чем желтые карточки!

      1
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      ...
      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ > ando_vs 2 июля 2018, 10:25

      Кто с кем играть то будет экстратаймы твои?

      1
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      ...
      Рейтинг: +1516

      Torvald64 > ando_vs 2 июля 2018, 10:25

      Что-то подобное было в регламенте Евро-2008. Но это, конечно, только если команды, оспаривающие место, играют в последнем туре между собой.

      0
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      ...
      Рейтинг: +17

      ando_vs > _Marqella_ 2 июля 2018, 10:26

      Ну я имел ввиду два тайма по 15 мин и серию пенальти! Но можно и дополнительный матч плей-офф провести!)

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      Рейтинг: +17

      ando_vs > _Marqella_ 2 июля 2018, 10:28

      В данном случае Япония и Сенегал!

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      Рейтинг: +17

      ando_vs > Torvald64 2 июля 2018, 12:20

      При равенстве показателей у двух сборных по регламенту евро 2008 назначалась серия пенальти. При равенстве у более чем двух сборных:
      1.коэффициент сборной,использованный при посеве;
      2.рейтинг fair-play в финальном турнире;
      3.место определяется жребием.

      0
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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ > ando_vs 4 июля 2018, 09:20

      В данном случае Япония и Сенегал не играли между собой в последнем туре,это что дополнительный матч проводить?? матч проводить это глупость и выявлять победителя по кол-ву ж.к. тоже бред...более честно наверное был бы уж жребий...

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      Рейтинг: +1516

      Torvald64 > ando_vs 4 июля 2018, 12:27

      К сожалению, не удалось найти официального регламента Евро-2008, зато нашёл регламент от Евро-2012, где написано следующее:

      "8.08. If two teams which have the same number of points, the same number of goals scored and conceded play their last group match against each other and are still equal at the end of that match, the ranking of the two teams in question is determined by kicks from the penalty mark (Article 16), provided no other teams within the group have the same number of points on completion of all group matches. Should more than two teams have the same number of points, the criteria listed under paragraph 8.07 apply. "

      Я на 100% уверен, что это правило было уже на Евро-2008, потому что об этом говорилось перед игрой Чехия - Турция. В случае ничьей там как раз били бы пенальти. Скорее всего, и сейчас такое правило на Евро есть.

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      Рейтинг: +1516

      Torvald64 2 июля 2018, 09:54

      Ну самого факта, что для того, чтобы стать лучшими с точки зрения фэйр-плей Япония стала катать мяч, т.е. презрела принципы фэйр-плей - достаточно, чтобы отменять такое правило или как минимум серьёзно доработать. В текущем виде оно идёт против здравого смысла.
      ЖК - крайне необъективный показатель. Зачастую это инструмент конкретного арбитра в конкретном матче управлять игрой - и он в одной ситуации покажет ЖК, в другой отделается устным предупреждением в зависимости от того, что происходит на поле.

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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 2 июля 2018, 08:48

      И ввести правило,при равенстве очков,забитых и пропущенных мячей,в плей-офф выходят команды с африканского континента...

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