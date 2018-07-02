Федерации футбола Сенегала просит ФИФА отменить правило вылета с ЧМ по подсчету карточек

Представитель Федерации футбола Сенегала Кара Тиуне хочет отменить правило вылета с чемпионата мира по результату подсчета карточек.

После завершения группового этапа ЧМ-2018 у сборных Сенегала и Японии были одинаковые показатели, но азиаты пробились в плей-офф за счет меньшего количества полученных желтых карточек, чем африканцы. Фактически с 75-й минуты матча третьего тура с Польшей (0:1) Япония перестала атаковать, удерживая мяч на своей половине поля.

«В будущем ФИФА стоит наказывать команды, которые играют подобным образом. ФИФА ввела новую систему, но разве правило фэйр-плей решает все проблемы?

Мы не увидели применения никаких мер ни к Японии, ни к Польше после этой игры. За такое отношение к игре футболистов, тренеров или команды в целом нужно наказывать», – сказала Тиуне.

Федерация футбола Сенегала уже направила ФИФА два официальных письма. В них содержатся просьбы отменить правило вылета с ЧМ по подсчету карточек.

«Узнав о голе Колумбии в ворота Сенегала (1:0), сборная Японии фактически перестала играть в футбол, поскольку ее устраивал такой счет. Но это противоречит принципам футбола.

Еще больший шок вызывает то, что тренер сборной Японии даже не отрицал данный факт. На послематчевой пресс-конференции он подтвердил, что старался сохранить счет 0:1.

Федерация футбола Сенегала сожалеет о том, что сборная Японии не придерживалась принципов фэйр-плей. Она ощущала свою безнаказанность. В таких случаях правило подсчета карточек теряет смысл», – говорится в письме.