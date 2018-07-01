Ковачич: «Остановили Месси – остановим и Эриксена»

Полузащитник сборной Хорватии Матео Ковачич в преддверии матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 против датчан поговорил о фигуре полузащитника соперника Кристиана Эриксена. Балканцы готовы остановить хавбека.

«Кристиан Эриксен – очень сильный игрок. Он здорово показал себя в «Тоттенхэме». Мы знаем о его сильных качествах, например, о его превосходном ударе.

Нам необходимо быть осторожными. Но мы уже остановили Лионеля Месси в матче с Аргентиной, так что сможем вновь это сделать», – сказал Ковачич.

Встреча начнется в 21:00 по Москве.