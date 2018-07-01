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    Ковачич: «Остановили Месси – остановим и Эриксена»

    Полузащитник сборной Хорватии Матео Ковачич в преддверии матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 против датчан поговорил о фигуре полузащитника соперника Кристиана Эриксена. Балканцы готовы остановить хавбека.

    «Кристиан Эриксен – очень сильный игрок. Он здорово показал себя в «Тоттенхэме». Мы знаем о его сильных качествах, например, о его превосходном ударе.

    Нам необходимо быть осторожными. Но мы уже остановили Лионеля Месси в матче с Аргентиной, так что сможем вновь это сделать», – сказал Ковачич.

    Встреча начнется в 21:00 по Москве.

    Источник: ФИФА

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    01.07.2018 13:51
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +198

      Батал Вселенский 1 июля 2018, 15:00

      Успеха и удачи..

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    • ...
      Рейтинг: +1637

      anri1703 1 июля 2018, 14:05

      да нее дания не пройдет хорватов тут уж полюбому хорваты в 2 мяча выйграют

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