Дешам: «Роналдо был быстрым игроком, но Мбаппе еще быстрее»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам после матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 против аргентинцев (4:3) сравнил своего форварда Килиана Мбаппе с экс-игроком сборной Бразилии Роналдо.

«Людям нравится сравнивать игроков. Они оба играют в атаке, вот их и сравнивают. Роналдо был быстр, Килиан ещe быстрее — ему требуется много пространства.

Роналдо становился чемпионом мира, не надо сравнивать его с парнем, которому нет и 20. Я счастлив, что у меня есть Мбаппе. У него есть всe для прогресса, сегодня он отлично проявил себя», – сказал тренер.

Французы в 1/4 финала сыграют либо с уругвайцами, либо с португальцами.