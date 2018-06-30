Черышев: «Если забью Испании, буду рад. Но главное, чтобы Россия прошла дальше»

Полузащитник сборной России Денис Черышев заявил, что для него не главное отличиться в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018 с Испанией. Футболист заявил, что россиян ждет тяжелая игра.

«В жизни мало что изменится, если забью испанцам. Главное, чтобы мы прошли дальше. Если забью гол, буду рад. Как нападающий я должен пробить оборону соперника, у Испании прекрасные игроки. Может, лучшие в мире или близкие к этому. Если тренер меня поставит на поле, я помогу своей команде. Все игроки, такие как Де Хеа и другие, переживают хорошие времена.

Может ли Испания прибавить? Уверен, что нам и так будет тяжело. Это блестящая команда, но и у нас есть свои активы. Мы сыграем с одной из лучших команд мира, но мы можем переиграть любого соперника. В это надо верить. Здорово, что за нашей спиной будет 80 тысяч болельщиков на трибунах. Но в Сочи у нас были бы такие же амбиции», – сказал Черышев.

Матч Испания – Россия состоится в воскресенье, 1 июля, в Москве на стадионе «Лужники». Начало – в 17:00 по московскому времени.