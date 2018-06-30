Марадона посетит матч Франция – Аргентина

Бывший нападающий сборной Аргентины Диего Марадона будет присутствовать на матче 1/8 финала чемпионата мира с Францией, сообщает «Татар-информ».

После игры третьего тура группового раунда турнира Нигерия – Аргентина (1:2) у Марадоны ухудшилось состояние здоровья и ему понадобилась помощь медиков. СМИ даже сообщали, что увезли в больницу на машине скорой помощи. Сам Марадона позже опроверг эту информацию.

Матч Франция – Аргентина состоится сегодня в Казани и начнется в 17:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.