Саутгейт: «В Калининграде нам не понравилось только одно – проигрывать»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился впечатлениями от Калининграда, где состоялся последний матч команды на групповом этапе чемпионата мира-2018 с Бельгией.

«Мы знаем, что болельщики приехали сюда с удовольствием. Что касается конкретно меня, то, когда занимаешься командой, нет времени особо гулять. Но там, где я был, это и местные парки, и стадион, и гостиница, там мне понравилось. Нам не понравилось только проигрывать здесь. Но опыт нахождения в городе просто поразительный», – сказал Саутгейт.

Матч третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 Англия – Бельгия завершился со счетом 0:1.