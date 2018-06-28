Болельщики Испании не могут попасть на матч с Россией из-за дорогих билетов

Болельщики сборной Испании испытывают проблемы с посещением матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 с Россией по причине дороговизны билетов.

«Мы получаем после матча с Марокко много звонков. Много кто интересуется. Но самый дешевый билет, который мы можем найти сейчас, стоит 1,1 тысячи долларов. И за такие деньги никто не едет. Это же только билет на матч, а надо еще купить билет на самолет и оплатить проживание. Мне говорят, что если бы вся поездка стоила тысячу евро, то сразу поехали, но такую дорогую поездку почти никто не может себе позволить.

Вчера билетов не было, потом вновь появились. И еще есть проблема, что за 72 часа до начала матча закрывается продажа билетов – и люди об этом не знают. Так что если человек захочет в последний момент поехать, это будет невозможно.

Думаю, в Москве болельщиков будет немного. Тем более что федерация (Королевская испанская футбольная федерация – прим. «Бомбардира») также не поддерживает массовый приезд болельщиков. Обычно у федерации есть билеты, которые гораздо более дешевые, и странно, что федерация не отправляет специальный борт, не призывает: «Давайте, все едем в Москву, чтобы поддержать сборную». Не знаю, почему это происходит. Испания в этом смысле не столь активна, как другие страны, например, Латинской Америки.

Все отзывы, которые мы получаем от клиентов по поводу поездки, положительные. Говорят, что организация великолепная, что это лучший чемпионат, на который они ездили, что все превосходно, и всем очень нравится Россия», – рассказала директор Visit Russia по Испании, Португалии и Латинской Америки Марлен Родригес.

Матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 Испания – Россия состоится в «Лужниках» в воскресенье, 1 июля, в 17:00 по московскому времени.