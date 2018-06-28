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  • Болельщики Испании не могут попасть на матч с Россией из-за дорогих билетов

Болельщики Испании не могут попасть на матч с Россией из-за дорогих билетов

28 июня 2018, 11:26
33

Болельщики сборной Испании испытывают проблемы с посещением матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 с Россией по причине дороговизны билетов.

«Мы получаем после матча с Марокко много звонков. Много кто интересуется. Но самый дешевый билет, который мы можем найти сейчас, стоит 1,1 тысячи долларов. И за такие деньги никто не едет. Это же только билет на матч, а надо еще купить билет на самолет и оплатить проживание. Мне говорят, что если бы вся поездка стоила тысячу евро, то сразу поехали, но такую дорогую поездку почти никто не может себе позволить.

Вчера билетов не было, потом вновь появились. И еще есть проблема, что за 72 часа до начала матча закрывается продажа билетов – и люди об этом не знают. Так что если человек захочет в последний момент поехать, это будет невозможно.

Думаю, в Москве болельщиков будет немного. Тем более что федерация (Королевская испанская футбольная федерация – прим. «Бомбардира») также не поддерживает массовый приезд болельщиков. Обычно у федерации есть билеты, которые гораздо более дешевые, и странно, что федерация не отправляет специальный борт, не призывает: «Давайте, все едем в Москву, чтобы поддержать сборную». Не знаю, почему это происходит. Испания в этом смысле не столь активна, как другие страны, например, Латинской Америки.

Все отзывы, которые мы получаем от клиентов по поводу поездки, положительные. Говорят, что организация великолепная, что это лучший чемпионат, на который они ездили, что все превосходно, и всем очень нравится Россия», – рассказала директор Visit Russia по Испании, Португалии и Латинской Америки Марлен Родригес.

Матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 Испания – Россия состоится в «Лужниках» в воскресенье, 1 июля, в 17:00 по московскому времени.

Источник: Р-Спорт
Чемпионат мира Испания Россия
Комментарии (33)
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AHTUNGBOL
1530174597
А что вы хотели?? Отбиваться то надо..))
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Vickont
1530175025
ФИФА вообще охерели с такими ценами. Весь праздник футбола портят.
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insider_retro
1530175421
Как обычно, жадность чиновников мешает людям принимать блага жизни... Если уж для пиренейцев билеты выглядят дорогими, то, что уж говорить про наших граждан, далёких от бизнеса и не зацепивших, относительно недорогие билеты... Жадность и жлобство в планетарном размахе...
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Garrincha58
1530175617
есть же такие тупые уроды которые думают что тут отбивают расходы на новые стадионы это ведь ЧМ и здесь хозяйка ФИФА а отбивать будут когда вот такие тупые болелы как тут всякие мультисканы ходить будут на матчи а не пальцами стучать по клаве
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vashinin
1530181485
А как так получилось, что перекупщики скупили билеты, а ФИФА?
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Avaretz
1530181608
Неужели такие организации как ФИФА, не может ничего придумать против перекупщиков? Пусть продают билеты по паспорту, купил на свой паспорт и никто не может попасть на стадион кроме того на кого куплен билет, исключение сделать на родных родственников. Ну это грубый пример, но что то придумать можно
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Старикан
1530181814
У ФИФА самые дорогие билеты на этот матч стоили 14700 руб. Вопрос к ФИФА: "Каким образом попали билеты в таком количестве к перекупщикам?". И я не удивлюсь, если стадион будет полупустой! И самое не приятное: у меня почему-то складывается впечатление, что при покупке билетов на сайте ФИФА (в первый и второй этап продаж, когда места были обезличены), россиянам в итоге распределяли самые плохие места, т.е. вы покупаете билеты 1-ой категории, в итоге вам достаются места 1-ой категории, но самые неудобные - рядом со 2-ой категорией! Вот вам и домашний чемпионат! Опять вылизывают задницу иностранцам! И так во всём!
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Argon
1530182473
Ну конечно. Русские, мля, самые богатые. Надо было покупать, кода все покупали.
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Супервайзер
1530185462
Билет на финал на места 1 категории сегодня стоят 450 000 рублей, то есть 7150 долларов. Скоро будут дороже. Этот чемпионат просто побивает все рекорды по уровню коррумпированности ФИФА и его местных агентов. Многие мои знакомые иностранцы, кто заказывал билеты заранее в ФИФА, еще могли их получить по разумным ценам. Из россиян никто не получил ни у ФИФА, ни у его представителей.
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zigbert
1530196438
Если не будет поддержки трибун ,трудно будет нашей сборной добиться поставленной цели. Исключить такое нельзя ,перекупщики не сидят сложа руки.
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