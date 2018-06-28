Кэмпбелл: «Почему у Германии не было Сане? Он забил в сезоне больше всех немцев»

Бывший защитник сборной Англии Сол Кэмпбелл уверен, что команде Германии не хватило полузащитника «Манчестер Сити» Лероя Сане на чемпионате мира-2018.

«Кто-нибудь может мне объяснить, почему в заявке сборной Германии не было Лероя Сане? Он забил больше всех немцев в этом сезоне», – написал Кэмпбелл в твиттере.

Матч третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 Южная Корея – Германия закончился со счетом 2:0. После этой встречи немецкая сборная покинула турнир, заняв последнее место в группе F.

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