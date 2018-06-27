Экономика Германии может понести до 200 миллионов убытка из-за матча сборной с Южной Кореей

Экономика Германии может понести серьезные убытки из-за матча сборной с Южной Кореей в третьем туре группового раунда чемпионата мира-2018.

Встреча состоится сегодня и начнется в 16:00 по местному времени (17:00 – по московскому). Как сообщает Deutsche Welle, 70% работников по всей стране не намерены трудиться во время и после игры. Из-за этого ущерб может составить от 130 до 200 миллионов евро.

После двух туров бундестим имеет в своем активе три очка. В случае победы немцы будут иметь хороший шанс на выход в плей-офф ЧМ-2018.