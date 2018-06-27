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  • Экономика Германии может понести до 200 миллионов убытка из-за матча сборной с Южной Кореей

Экономика Германии может понести до 200 миллионов убытка из-за матча сборной с Южной Кореей

27 июня 2018, 14:39
24

Экономика Германии может понести серьезные убытки из-за матча сборной с Южной Кореей в третьем туре группового раунда чемпионата мира-2018.

Встреча состоится сегодня и начнется в 16:00 по местному времени (17:00 – по московскому). Как сообщает Deutsche Welle, 70% работников по всей стране не намерены трудиться во время и после игры. Из-за этого ущерб может составить от 130 до 200 миллионов евро.

После двух туров бундестим имеет в своем активе три очка. В случае победы немцы будут иметь хороший шанс на выход в плей-офф ЧМ-2018.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Южная Корея Германия
Комментарии (24)
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swot1205
1530101069
ну, а что.это санкции;)
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ufos73
1530101631
Бедные! Нам повезло сильнее, всего лишь налоги и пенсионный возраст подняли )))
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insider_retro
1530105568
Спортивные победы не меряются убытками и деньгами... Это национальное достояние и настроение людей на неделю вперёд!.. Окупится!...))
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3ton
1530106405
Для такой экономики -это не деньги
Ответить
BRO_football
1530106681
Ничего страшного. Экономика России из-за всего чемпионата мира понесёт куда большие потери
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МВС
1530108844
Нам бы их проблемы..что в экономике,что в футболе..
Ответить
Полная Канистра
1530109325
Что для вас эти 200 милл. так мелочь карманная. Народ требует зрелищ и праздника. Новая газовая труба вам всё возместит с гаком.
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OfaZavr
1530115499
ничего страшного, за удовольствие нужно платить))
Ответить
AZ
1530116791
Походу немцы и завтра с похмелья от такой игры не выйдут на работу...
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zigbert
1530179851
Для экономики Германии это сильно не скажется.
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